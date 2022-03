Baccalauréat 2021 : le palmarès des meilleurs lycées en Champagne-Ardenne

Quels sont les meilleurs lycées en Champagne-Ardenne pour réussir au bac ? Le ministère de l'éducation nationale publie ce mercredi les taux de réussite et d'autres indicateurs du baccalauréat 2021 dans les établissements d'enseignement général, technique et professionnels de l'académie de Reims.

Taux de réussite, mentions, taux d'accès au bac depuis la classe de seconde, de première ou de terminale... Le ministère de l'éducation nationale publie ce mercredi toute une série d'indicateurs pour le baccalauréat 2021 dans les établissements d'enseignement général, technique et professionnels.

Le taux de réussite ne suffit pas à définir un bon lycée pour préparer le bac. A travers d'autres indicateurs, l'éducation nationale veut mettre en avant les établissements qui déploient des efforts pour faire progresser tous leurs élèves. Ainsi le taux d'accès au bac est la probabilité qu'un élève obtienne l'examen à l'issue d'une scolarité entière dans le lycée. D'autres critères, encore, sont présentés sur le site du ministère.

Académie de Reims : les taux de réussite et les taux d'accès au bac par établissement

Vous pouvez chercher dans ce tableau par ville ou par établissement d'enseignement général et technologique (public ou privé) et trier les résultats, du plus petit au plus grand et inversement.

Onze lycées champardennais peuvent revendiquer le taux de 100% de réussite au bac, tous, sauf un, dans le secteur privé. Ils étaient huit en 2020. Mais un 100% au bac ne coïncide pas toujours avec un fort taux d'accès à l'examen depuis la seconde, comme au lycée général et technologique Saint-Michel de Reims (84%).

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde dans la Marne

Lycée Sacré-Coeur à Reims : 95% pour un taux de réussite de 100%

Deux lycées affichent un taux d'accès au bac depuis la seconde de 93% : François Ier à Vitry-le-François (95% de réussite) et Marc-Chagall à Reims (98% de réussite)

Deux établissements de Reims obtiennent 92% de taux d'accès : Jean-Jaurès (et 100% de réussite) et Georges Clemenceau (97% de réussite)

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde dans les Ardennes

Lycée général et technologique Bazeilles à Sedan : 97% pour un taux de réussite de 96%

Lycée général et technologique Saint-Paul à Charleville-Mézières : 96% pour un taux de réussite de 100%

Lycée général et technologique François Bazin à Charleville-Mézières : 93% pour 96% de réussite

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde en Haute-Marne

Lycée Philippe Lebon à Joinville : 92% pour un taux de réussite de 93%

Deux lycées affichent un taux d'accès au bac depuis la seconde de 91% : Edme-Bouchardon à Chaumont (réussite de 94%) et Diderot à Langres (réussite 95%)

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde dans l'Aube

Lycée général et technologique Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube : 93% pour un taux de réussite de 97%

Lycée général et technologique Les Lombards de Troyes : 91% pour un taux de réussite de 96%

Vidéo : la méthodologie du ministère de l'éducation nationale

Dans cette vidéo de 2018, le ministère explique l'objectif de chaque indicateur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après une édition 2020 à part, marquée par le premier confinement et des taux de réussite exceptionnels, le baccalauréat 2021 a marqué un début de retour à la normale. Le taux de réussite s'est élevé à 93,8 % au plan national, en légère baisse par rapport à l'an dernier, 91,8% également dans l'académie de Reims.