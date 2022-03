Baccalauréat 2021 : le palmarès des meilleurs lycées en Franche-Comté

Quels sont les meilleurs lycées en Franche-Comté pour réussir au bac ? Le ministère de l'éducation nationale publie ce mercredi les taux de réussite et d'autres indicateurs du baccalauréat 2021 dans les établissements d'enseignement général, technique et professionnels de l'académie de Besançon.

A quoi reconnaît-on un bon lycée pour préparer le baccalauréat ? Pour beaucoup de parents, c'est le taux de réussite qui fait la différence. Pas seulement, selon le ministère de l'éducation nationale qui publie ce mercredi toute une série d'indicateurs pour le bac 2021 dans les établissements d'enseignement général, technique et professionnel.

Académie de Besançon : les taux de réussite et les taux d'accès au bac par établissement

Vous pouvez chercher dans ce tableau par ville ou par établissement d'enseignement général et technologique (public ou privé) et trier les résultats, du plus petit au plus grand et inversement.

Le taux de réussite exprime combien d'élèves ont réussi l'examen parmi ceux qui l'ont présenté. Mais d'autres indicateurs existent. Ainsi, le taux d'accès au bac depuis la classe de seconde, de première et de terminale est la probabilité qu'un élève obtienne l'examen à l'issue d'une scolarité entière dans l'établissement. D'autres critères, encore, présentés sur le site du ministère, mesurent les efforts déployés pour faire progresser tous les élèves d'un établissement.

Quatre lycées francs-comtois peuvent revendiquer le taux de 100% de réussite au bac, dont un dans le secteur public. C'est un de plus qu'en 2020. On peut cependant afficher 100% de réussite mais un taux d'accès au bac depuis la seconde bien moins élevé, comme Notre-Dame-des-Anges à Belfort (82%).

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde dans le Doubs

Lycée général et technologique Nicolas Ledoux à Besançon : 93% pour un taux de réussite de 93% également

Lycée général et technologique Jules Haag à Besançon : 94% pour un taux de réussite de 97%

Lycée Georges Cuvier à Montbéliard : 92% pour un taux de réussite de 97%

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde dans le Territoire de Belfort

Lycée Condorcet à Belfort : 95% pour un taux de réussite de 98%

Lycée Sainte-Marie à Belfort : 95% pour un taux de réussite de 99%

Lycée Courbet à Belfort : 94% pour un taux de réussite de 99%

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde dans le Jura

Lycée Charles Nodier à Dole : 91% pour un taux de réussite de 99%

Lycée général et technologique Paul-Emile Victor à Champagnole : 91% pour un taux de réussite de 98%

Plusieurs établissements affichent 90% de taux d'accès au bac depuis la seconde : Jean-Michel à Lons-le-Saunier, Hyacinthe Friant à Poligny, Victor Considérant à Salins-les-Bains et Saint-Sauveur à Saint-Claude.

Les meilleurs taux d'accès au bac depuis la seconde en Haute-Saône

Lycée général et technologique Louis Aragon à Héricourt : 94% pour un taux de réussite de 98%

Lycée Les Haberges à Vesoul : 94% pour un taux de réussite de 96%

Lycée général et technologique Georges Colomb à Lure : 92% pour un taux de réussite de 99%

Vidéo : la méthodologie du ministère de l'éducation nationale

Dans cette vidéo de 2018, le ministère explique l'objectif de chaque indicateur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après une édition 2020 à part, marquée par le premier confinement et des taux de réussite exceptionnels, le baccalauréat 2021 a marqué un début de retour à la normale. Le taux de réussite s'est élevé à 93,8 % au plan national, en légère baisse par rapport à l'an dernier, 93,9% dans l'académie de Besançon.