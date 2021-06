Baccalauréat 2021 : les lycéens belfortains craignent des examens "sous-évalués"

C'est la dernière ligne droite pour les premières et terminales, qui préparent les épreuves de baccalauréat prévues entre le 17 juin et le 2 juillet. Entre la crise sanitaire et la réforme Blanquer, les élèves belfortains se sentent perdus et impréparés.

Il reste deux semaines aux élèves de première et terminale avant les épreuves écrites du baccalauréat 2021. La nouveauté cette année, c'est le grand oral, instauré avec la réforme Blanquer. A cela s'ajoutent les conséquences de la crise sanitaire, qui ont imposé aux élèves des cours en distanciel et des fermetures de classes. "Je trouve que le bac est sous-évalué par rapport aux autres années, confie Anissa en Terminale STMG au lycée Condorcet de Belfort. On n'a pas eu la chance de le passer en présentiel." Elle craint effectivement être pénalisée dans sa future recherche d'emploi.

Un bac 2021 "au rabais" ?

Farida, en filière générale, partage cette impression. "Mes parents me disent que je vais décrocher le bac facilement. On ne passe quasiment pas d'épreuve, l'an dernier on a sauté le français." Les élèves sont notés sur le contrôle continu, mais cela requiert une concentration maximale, insiste Timothée en spécialité maths-SVT. "Une mauvaise note peut tout faire basculer et je dirais que c'est aussi difficile que des examens écrits."

Elvire Celma, professeure d'espagnol au lycée Follereau, à Belfort, craint elle aussi un baccalauréat "au rabais", à cause, surtout des "effets pervers" du contrôle continu. "Ce baccalauréat, au niveau national, n'a plus d'importance, il va être tellement localisé. Les élèves vont décrocher leur bac par rapport à leur établissement."

On ne sait même pas ce qu'il se passerait si nous découvrions qu'un des élèves est cas-contact pendant l'écrit.

Cette représentante du SNES-FSU déplore également l'organisation "chaotique" des épreuves écrites. "Nous n'avons toujours pas d'informations précises sur l'éventualité d'un nouveau protocole à appliquer pour faire passer ces épreuves. Est-ce que nous allons avoir de nouvelles consignes du Ministère ? A quinze jours, on en sait toujours rien."