Baccalauréat 2021 : les copies de français et de philosophie numérisées dans l'Académie de Nantes

Fini les gribouillis au stylo rouge dans la marge. Pour la première fois à l'échelle nationale, les professeurs corrigeront les copies de français et de philosophie du Baccalauréat sur leurs ordinateurs. Les lycéens plancheront tout de même sur des copies d'examen en papier. Elles seront ensuite numérisées. L'objectif du gouvernement et du rectorat de l'Académie de Nantes est "d'éviter les pertes de copies et de fluidifier les corrections", mais certains enseignants sont inquiets.

La nostalgie du papier

Karine Prévost, professeure de philosophie à Nantes, est déjà un peu nostalgique des copies papier du Baccalauréat. "C'est la fin du stylo rouge, mais surtout c'est le début de quelques chose qu'on ne connait pas du tout et puis ça rajoute une difficulté supplémentaire dans une année déjà compliquée à cause de la crise sanitaire", explique-t-elle. Bien que cette trentenaire soit habituée et une adepte des nouvelles technologies, elle tient à corriger sur du papier. "Notre rapport au papier est plus actif que celui à l'écran, où on déroule et où on a l'impression d'être plus passif, raconte-t-elle. J'ai l'impression qu'on privilégie la quantité, à la qualité".

En cette année compliquée de crise sanitaire, nous n'avions vraiment pas besoin de ça - Karine Prévost, professeure de philosophie à Nantes

Une simple question de support

Pour d'autres, ce passage au numérique est plus naturel. "C'est juste un nouveau support, affirme André Guigot, professeur de philosophie à Orvault près de Nantes. Pour moi ça ne change rien. Sur le fond, il s'agit toujours d'évaluer des copies, de respecter les candidats en étant à la fois exigeants et bienveillants".

Un outil testé et approuvé

Pour rassurer les enseignants inquiets, le recteur de l'académie de Nantes donne des précisions. : "Ce dispositif a déjà été testé par les enseignants en BTS dès 2016 et ça s'est bien passé, détaille William Marois. L'outil que vont utiliser les professeurs de français et de philosophie est performant et permet de faire des corrections comme sur le papier. Dès que les élèves ont terminé, les copies sont envoyées dans une pièce proche des salles de composition et sont ensuite transmises au rectorat et aux correcteurs par un canal sécurisé. Ça permet d'éviter le vol et les pertes de copies", ajoute-il. Il assure que la qualité des corrections sera la même que les années précédentes. Cette numérisation des copies concerne les élèves de BTS et des Baccalauréats généraux et technologiques, pour les épreuves écrites maintenues cette année.