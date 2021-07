Baccalauréat 2021 : ni cris de joie ni larmes au lycée Ambroise Paré à Laval

"Normalement, il y a une euphorie. On pensait qu'il allait y avoir plein de gens mais au final non", regrette Théo. Avec trois amis, il est venu dans son lycée Ambroise Paré, ce mardi 6 juillet au matin pour découvrir les résultats du bac. Et il est bien l'un des seul à s'être déplacé.

"Partager ça avec les copains"

Venu de Changé, il a donné rendez-vous à ses copains pour vivre ce moment inoubliable avec eux. "C'est quand même important de partager et de fêter ça avec les copains", insiste Mathis, l'un des amis de la bande. Pas question pour luide découvrir les résultats sur le site de l'académie. "C'est quand même mieux d'être là que de regarder tout seul chez soi, sur l'écran de son portable."

Ça aurait mis une bonne ambiance s'il y avait eu plus de monde - Chloé, bachelière

Pour Elise, c'est à cause de la mise en ligne des résultats que presque aucun de ses camarades n'est pas venu au lycée. "Y en a aussi qui travaillent et qui ne peuvent pas se déplacer, mais sinon les autres vont regarder sur Internet." "C'est dommage", lui répond son amie Chloé. "Ça aurait mis une bonne ambiance s'il y avait eu plus de monde", regrette-t-elle.

Champagne

Heureusement, l'absence de leurs camarades n'a pas empêché les filles de se réjouir de la bonne nouvelle : "On a toutes les deux notre bac !" Alors, les nouvelles bachelières ont prévenu leurs familles et leurs amis et vont aller fêter ça. "Peut-être même avec du champagne", sourit Chloé.