Baccalauréat 2021 : scènes de joie dans les lycées parisiens, "place à la fête après une année compliquée"

Combien seront-ils cette année à sabrer le champagne ? Depuis ce mardi 6 juillet, les résultats du Baccalauréat 2021 sont tombés pour tous les lycéens. Dans l'académie de Paris, ils ont pu accéder aux résultats depuis 10h. Les listes des admis sont placardées dans tous les lycées, et disponibles en ligne sur le site du rectorat. Avec des embrassades (exception à la distanciation sociale) et des pleurs à la clé. "Moi je l'ai eu mention Bien, alors que je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup travaillé... J'ai peut-être des talents cachés", se félicitait par exemple l'un des bacheliers du lycée Molière, dans le XVIe arrondissement de Paris.

Après une année scolaire 2020-2021 très chamboulée par les confinements, les cours à distance et la réforme du lycée, le soulagement était palpable parmi les élèves de Terminale. "J'ai juste été admis, mais ça me va très bien. Je ne visais pas de mention particulière..." se réjouissait Paul. "Très contente, j'ai eu mention Bien. J'aurais espéré avoir mention Très Bien, mais je ne vais pas me plaindre", estimait de même sa camarade Léna, "après l'année compliquée qu'on a eu, et quand je vois que certains n'ont pas eu leur Bac, je suis plutôt satisfaite".

Des épreuves écrites qui ne valaient que 18% de la note finale

Le suspense est toutefois réduit pour cette première édition du "bac Blanquer", issu de la réforme de 2018 : le contrôle continu représente au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, plusieurs examens sur table ayant été annulés en raison de la crise sanitaire. "Je l'ai eu sans mention, mais je suis hyper content, parce que je ne me suis pas donné à fond, à 100%. Je l'ai eu, c'est le plus important" se félicitait tout de même l'un des lycéens admis. "Ce n'était pas évident avec les épreuves de spécialité et la nouvelle épreuve du Grand Oral. Maintenant, place à la fête, on va profiter de l'été".

Pour connaître le pourcentage global de candidats reçus d'office au baccalauréat, il faudra attendre ce mardi soir. L'an dernier, 91,5% des candidats avaient été reçus d'emblée, un niveau record. Certains devront toutefois passer par les épreuves de rattrapage. Elles auront lieu du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet.