Baccalauréat 2022 : découvrez le palmarès des lycées dans l'académie de Limoges

L'Éducation nationale publie ce mercredi son classement des lycées, un palmarès qui évalue les établissements en fonction du taux de réussite au bac 2022 mais aussi de l'accompagnement des lycéens tout au long de leur parcours. La quasi-totalité des 4.000 lycées de France, publics et privés, ont vu leurs résultats passés au crible, découvrez le palmarès dans l'académie de Limoges.

Six lycées d’enseignement général et technologique avec 98% et 99% de réussite au baccalauréat

Dans l'académie de Limoges, parmi les lycées d'enseignement général et technologique, privés comme publics, deux établissements de Haute-Vienne obtiennent un taux de réussite de 99% au bac 2022 ; le lycée Saint-Jean à Limoges et et le lycée Bernard Palissy de Saint-Léonard-de-Noblat. Juste derrière dans le palmarès, quatre établissements ont 98% de réussite : à Brive le lycée Bossuet, le lycée d'Arsonval et le lycée général et technologique Marguerite Bahuet ainsi que le lycée Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche.

Mais pour apprécier ce palmarès, il faut aussi scruter le taux de mentions des bacheliers mais également la valeur ajoutée, qui compare pour chaque lycée la réussite de chacun des élèves à celle des élèves comparables scolarisés dans des lycées comparables. Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs.

Trois lycées professionnels de l'académie de Limoges obtiennent 90% et plus de réussite au bac 2020

Pour cette session 2022 du baccalauréat, trois lycées professionnels de l'académie de Limoges ont obtenu 90% ou plus de réussite, Notre-Dame de la Providence à Ussel avec 96%, Marguerite Bahuet à Brive-la-Gaillarde avec 94% et Delphine Gay à Bourganeuf avec 90%. Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs.

La méthodologie détaillée

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Education nationale utilise ces indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves en lien avec les établissements qui les accueillent".

Les indicateurs de résultats des lycées