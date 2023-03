Baccalauréat 2022 : découvrez les lycées les mieux classés de l'académie de Poitiers

L'Éducation nationale publie ce mercredi comme chaque année son classement des lycées de France. Chaque établissement peut être comparé aux autres selon plusieurs critères comme le taux de réussite au bac 2022, le taux de mentions, l'accompagnement des élèves de la seconde jusqu'au bac. Découvrez, lycée par lycée, le palmarès dans l'académie de Poitiers.

ⓘ Publicité

Les lycées des filières générales et technologiques

Parmi les lycées généraux et technologiques, le lycée hôtelier de La Rochelle est le seul établissement de l'académie à afficher

loading

Les lycées professionnels

Parmi les lycées professionnels de l'académie de Poitiers, trois établissements affichent un taux de réussite de 100% au bac : en Charente, Émile Roux à Confolens et Saint-Joseph-l'Amandier à Saint-Yrieix-sur-Charente et, en Charente-Maritime, le lycée hôtelier de La Rochelle (qui a une filière professionnelle comme une filière d'enseignement ghénéral et technologique).

loading

Le principe des indicateurs de valeur ajoutée

Avec ces indicateurs publiés depuis 1993, le ministère de l'Éducation nationale indique qu'il souhaite "fournir une vision plus complète, plus pertinente et plus juste des actions des établissements pour aller au-delà des taux de réussite à l’examen final ou des taux d’emploi à la sortie, en étudiant en particulier les parcours des élèves". Il s'agit également de fournir des indicateurs qui prennent en compte "les disparités importantes de recrutement entre les établissements en termes de profils scolaires et socio-économiques."

Les indicateurs de résultats des lycées