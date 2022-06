Baccalauréat 2022 : jour J pour la philo dans un contexte de chaleur exceptionnelle

La redoutée épreuve de philo se déroule ce mercredi depuis 8h. Les 523.199 lycéens de Terminale des filières générales et technologiques planchent sur trois sujets au choix (deux dissertations et un commentaire de texte) prévus dans le cadre du bas nouvelle formule, décidé par l'ex-ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. La philosophie est l'une des épreuves les plus redoutées par les lycéens, qui la jugent parfois "abstraite" et propice aux redoutés "hors-sujets".

Elle représente un coefficient 4 pour les candidats au bac technologique et un coefficient 8 pour les candidats au bac général (sur un total de 100). Mais cette année, l'épreuve se déroule dans un contexte inédit. Un épisode de forte chaleur s'est amorcée sur toute la France mardi, pour toute la semaine, avec des pointes pouvant dépasser les 40°C. Le ministère appelle les recteurs et les centres d'examen à "la vigilance". Il s'agit de "principes de bon sens : aération des salles de cours, distribution d'eau pour les personnels et les élèves et autant que possible, des élèves placés dans des salles ombragées", a déclaré à l'issue du Conseil des ministres, le ministre de l'Education Pap Ndiaye.

Selon le ministre, qui a réuni les recteurs mardi après-midi à ce sujet, "ces dispositions devraient permettre de passer la semaine dans les meilleures conditions". "C'est plus compliqué de se concentrer sur notre copie s'il fait trop chaud, les idées sont moins claires mais c'est le matin, il fait moins chaud, ça devrait aller", espère Max, en Terminale dans un lycée des Hauts-de-Seine. Plus globalement, ce temps "très estival ne motive pas les élèves à réviser, se mettre dans une ambiance de travail mais plutôt à sortir et profiter des amis qu'on ne va plus voir après la Terminale", ajoute le jeune homme de 18 ans.

De son côté, Saphia Guereschi, secrétaire générale du Snics-FSU, syndicat majoritaire des infirmières scolaires, ne fait, à ce stade, "pas état de remontées de difficultés particulières liées à la chaleur" dans les établissements, notamment pour les lycéens de la voie professionnelle qui ont, eux, démarré leurs épreuves écrites mardi. "Les élèves sont davantage inquiets pour leur avenir, le stress de Parcoursup que par la chaleur de cette semaine pour le bac", souligne-t-elle.

40% en contrôle continu, 60% sur les épreuves terminales

Pour cause de très forte chaleur, en 2019, le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Jean-Michel Blanquer, avait décalé, trois jours avant l'échéance, les épreuves du brevet des collèges. Ironie du sort: c'est cette même génération d'élèves qui va devoir plancher, cette fois sur le bac, dans des conditions extrêmes. Les notes des épreuves qui se tiennent en juin (philosophie et grand oral) ne seront pas prises en compte dans la plateforme d'accès aux études supérieures Parcoursup, qui délivre ses réponses aux voeux des candidats depuis début juin.

Mais elles le sont dans la moyenne du bac, sésame nécessaire pour ceux qui veulent poursuivre leurs études. Après la philo, les lycéens passeront l'épreuve du grand oral, entre le 20 juin et le 1er juillet. Les résultats du bac seront publiés le 5 juillet. Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale). Le taux de réussite au baccalauréat dépasse depuis 2012 les 80%. L'an dernier, près de 94% des candidats avaient décroché l'examen qui permet d'accéder aux études supérieures.