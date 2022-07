Baccalauréat 2022 : le nombre de diplômés en baisse en Mayenne

Les bacheliers mayennais sont moins nombreux cette année dans les filières générale et technologique. Les élèves inscrits en terminale générale en Mayenne ont été 97,79% à obtenir leur diplôme en 2022, contre 98,14% en 2021. Concernant la filière technologique, 93,84% des élèves de terminale en Mayenne ont eu leur bac cette année alors qu'ils étaient 97,64% l'année dernière. Le nombre de bacheliers est, par contre, en légère hausse dans la filière professionnelle dans notre département : 88,77% de bacheliers en 2022, contre 87,96% en 2021.

Plus de 10% de mentions Très bien en filière générale

Les bacheliers mayennais sont plus de 10% à avoir obtenu une mention Très bien en filière générale : 9,51% des bacheliers ont validé leur bac avec une moyenne entre 16 et 18/20 et même 1,29% d'entre eux ont décroché leur diplôme avec une moyenne de plus de 18/20.

Le nombre de mentions Bien est de 23,28% dans la filière générale en Mayenne, contre 36,10% de mentions Assez bien.

La Mayenne, meilleure élève derrière la Vendée dans les Pays-de-la-Loire

La Mayenne est le deuxième département des Pays-de-la-Loire en termes de résultats du bac, juste derrière la Vendée. Le nombre de bacheliers est plus élevé dans notre département, qu'en Loire Atlantique ou en Sarthe par exemple. En Sarthe, 95% des élèves en filière générale et 90% des élèves en filière technologique ont par exemple obtenu leur bac.