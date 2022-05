Baccalauréat 2022 : le SNES de la Loire dénonce une réforme "inopérante depuis qu'elle est posée sur la table"

Claire Rollet est la co-secrétaire départementale du SNES-FSU, syndicat des enseignants du secondaire. Elle le rappelle, son syndicat dénonce la réforme du bac "depuis qu'elle a été proposée. [...] nous, on est vraiment pour pour un retour à des épreuves du bac nationales et ponctuelles, anonymes et terminales donc, qui auraient lieu en juin. Tout simplement parce qu'on pense que cette nouvelle mouture elle rompt un petit peu avec l'équité vis à vis des différents élèves du fait que ces épreuves et ce contrôle continu de fait sont locales."

Les épreuves écrites, une première

C'est la première fois que ces épreuves écrites ont lieu. Annulées depuis trois ans, soit à cause du covid-19 soit sous la pression des syndicats. Qui dénoncent un système de choix de spécialité inéquitable. "C'est vrai qu'il y a certaines spécialités qui ont des difficultés à être conservées en terminale," explique Claire Rollet. C'est le cas notamment des spécialités en Sciences de l'Ingenieur et Numérique et Sciences Informatiques dans la Loire.

Avec cette réforme, les lycéens choisissent trois spécialités en classe de première, pour n'en garder que deux en terminale. "C'est vrai que cet abandon d'une troisième spécialité, on le dénonce puisque globalement ça oblige les élèves à avoir une orientation précoce, donc en fin de première. En fait, certaines filières sont accessibles avec certaines doublettes de spécialités spécifiques au détriment d'une troisième. Mais en fin de compte, une autre école ou une autre université, en revanche, demandera une autre doublette. Et c'est vrai que c'est rapidement un casse tête pour les élèves. D'autant qu'on on déplore aussi une opacité, avec quelque chose qui n'est pas très lisible, ni pour les élèves ni pour les familles. Ce qui complique un peu la tâche."

D'autant que ces épreuves anticipées diffèrent du baccalauréat qu'ont connu les générations précédentes, avec beaucoup plus de contrôle continu (40% de la note de ces épreuves). Et c'est presque un piège, rappelle Claire Rollet : "Ce nouveau bac avec un contrôle continu fait que certains élèves qui ont été sérieux durant l'année et qui ont donc un contrôle continu plutôt bon, vont vraiment appréhender ces épreuves de façon parfois un peu plus sereine, par contre parfois un peu trop légère, ce qui est moins bien puisque comme je le dis, elles gardent un poids important dans leur donne dans leur bac." Puisqu'avec un coefficient 16, ces nouvelles épreuves de spécialité comptent pour 32% de la note finale du baccalauréat.