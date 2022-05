Baccalauréat 2022 : les épreuves écrites de spécialité démarrent ce mercredi

Les épreuves écrites de spécialité du Baccalauréat, nées de la réforme de 2019, se déroulent à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi. Elles avaient été reportées de mars à mai à cause de l'épidémie de Covid-19, mais les notes ne compteront pas dans Parcoursup.

Les lycéens de Terminale vont plancher pour la première fois sur les épreuves écrites de spécialité du Baccalauréat dès ce mercredi et jusqu'à vendredi. Des épreuves issues de la réforme du Bac en 2019, qui avaient été repoussées de mars à mai en raison de l'épidémie de Covid-19. De fait en 2020, les Terminale avaient obtenu, ou pas, leur baccalauréat sur la base de leurs notes en contrôle continu, à cause de la pandémie. Et l'an dernier, le contrôle continu avait encore représenté l'essentiel de la note finale de l'examen. La philosophie avait été la seule épreuve écrite, avec le français en Première.

Cette année, ces épreuves de spécialité donneront le coup d'envoi des épreuves écrites pour 523.199 lycéens, avant la philosophie le 15 juin et le français le 16 juin (en Première), suivis par le Grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet.

Les notes ne sont pas prises en compte dans Parcoursup

Ces spécialités sont les deux matières "majeures" choisies par chaque lycéen en Terminale. Avec le bouleversement engendré par le Covid, le gouvernement avait décidé de les repousser de deux mois par crainte que les élèves ne soient pas prêts à passer les épreuves écrites dès mars. Mais ce nouveau calendrier signifie que les notes des épreuves de spécialité ne sont pas prises en compte dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur, et donc dans les dossiers examinés par les établissements auxquels ont candidaté les futurs bacheliers. À la place, les dossiers mentionneront les moyennes de spécialités sur les trois trimestres de Première et les deux premiers de Terminale.

Le "nouveau bac"

Pour ces épreuves écrites, les sujets ont été aménagés : les candidats auront un plus grand choix de questions ou d'exercices. Elles ont un fort coefficient dans la note finale du Bac. Parmi elles : Arts, Histoire-géographie, Géopolitique et sciences politiques, Humanités, Littérature et philosophie, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie ou encore Sciences économiques et sociales. Depuis la réforme du baccalauréat en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale).

Cette année, 523.199 candidats passent le bac, dont 381.221 dans la voie générale et 141.978 dans la voie technologique. Un peu plus de 45.000 correcteurs seront mobilisés. Parmi les spécialités les plus choisies, les Mathématiques, en tête, avec 142.730 candidats, contre 136.466 en Sciences économiques et sociales (SES) ou 106.994 en Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP).

Les enseignants déchargés pour corriger les épreuves

Un peu plus de 45.000 correcteurs seront mobilisés. Les enseignants auront droit à quatre demi-journées de décharge pour corriger les épreuves de spécialité du bac, a annoncé le ministère de l'Education nationale. "Ce forfait sera utilisable, au choix du professeur après accord du chef d'établissement, entre le 17 mai et le 3 juin 2022", précisait, le directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco), Edouard Geffray. C'était une demande des syndicats enseignants. Le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, avait notamment réclamé "du temps pour assurer les missions liées à l'examen", et le SE-Unsa avait lui aussi demandé en avril au ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer "du temps libéré", jugeant "inconcevable de demander aux correcteurs d'assurer ces corrections en plus de leur travail d'enseignement et des diverses réunions".