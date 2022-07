Baccalauréat 2022 : retrouvez les résultats, académie par académie

C'est la fin du suspense pour des milliers de lycéens et lycéennes. Ce mardi, les résultats du baccalauréat sont publiés tout au long de la journée à partir de 8h, en fonction des académies. Une journée-clé qui marque la fin du lycée, le début de la vie d'étudiant et surtout les vacances scolaires. Certains devront néanmoins passer par la case rattrapage : les épreuves débuteront ce mercredi 6 juillet, et se tiendront jusqu'au vendredi 8 juillet.

