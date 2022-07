Baccalauréat 2022 : retrouvez les résultats de l'académie de Poitiers dès 9h ce mardi

Les résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel 2022 tombent ce mardi 5 juillet. Découvrez les résultats de l'académie de Poitiers dès 9h ce mardi en partenariat avec Studyrama.com.

Découvrez avec France Bleu et Studyrama.com les résultats du bac dans l'académie de Poitiers

Ce mardi est un jour important pour tous les lycéens français. Près de 710.000 candidats vont découvrir les résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel 2022. Les résultats seront connus à partir de 9h ce mardi matin dans l'académie de Poitiers. Ils seront disponibles ici gratuitement dès qu'ils seront publiés officiellement par le ministère de l'Éducation nationale. Découvrez avec France Bleu et Studyrama.com si vous êtes reçu grâce à nos modules de recherche !

Découvrez les résultats du bac général

Tapez votre nom dans la barre de recherche pour connaître vos résultats.

Découvrez les résultats du bac technologique

Découvrez les résultats du bac professionnel

► Retrouvez tous les résultats du Bac 2022 sur Studyrama.com

709.399 candidats cette année

Sur les 709.399 candidats qui tentent de décrocher le précieux diplôme cette année, plus de la moitié (53,7%) ont présenté le bac général, qui se compose désormais d'un tronc commun de matières, complété par deux enseignements de spécialité choisis à la carte par les élèves. Ils sont 26,2% à passer le bac professionnel et 20% le bac technologique.

Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale).