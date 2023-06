Baccalauréat 2023 : 34.774 candidats en Bretagne, région parmi les meilleurs élèves l'an dernier

La traditionnelle épreuve de philosophie du baccalauréat pour les filières générale et technologique se déroule ce mercredi matin. Pour les élèves en bac professionnel, les épreuves écrites générales ont eu lieu ce mardi et se poursuivent toute la semaine. En Bretagne, 34.774 candidats vont tenter d'obtenir leur diplôme cette année. Ils sont 18.570 en filière générale, 7.361 en filière technologique et 8.843 en filière professionnelle.

Pour rappel, les premières épreuves du bac 2023 ont eu lieu en mars dernier. Les candidats ont planché sur les épreuves de spécialité : deux matières "majeures" choisies par chaque lycéen en Terminale, qui représentent un coefficient 16. "Tout s'est très bien passé, on a eu 27.709 élèves inscrits", a déclaré le recteur de l'académie de Rennes, Emmanuel Ethis, sur France Bleu. Les résultats du bac seront communiqués à partir du mardi 4 juillet.

Un taux de réussite au-dessus de la moyenne nationale en 2022

En 2022, la région s'était distinguée par ses très bons résultats. Selon les chiffres fournis par le rectorat, 32.553 candidats bretons ont été admis, soit 94,4% des lycéens qui se sont présentés aux épreuves. Ce chiffre était en baisse par rapport à 2021, où le taux de réussite atteignait 96,7%. Mais il restait bien au-dessus de la moyenne nationale (91,2%).

Le Morbihan, les Côtes-d'Armor et le Finistère font figure de premiers de la classe avec un taux de réussite de 98,1% en filière générale. En Ille-et-Vilaine, 97,7% des candidats ont obtenu leur bac général en 2022. Au total, ce sont plus de 18.000 lycéens qui ont décroché leur bac général l'an dernier en Bretagne.

Concernant le bac technologique, c'est dans le Finistère que le taux de réussite était le plus important l'an dernier (96,6%). Suivait le Morbihan où 95,9% des candidats ont obtenu leur diplôme, puis les Côtes-d'Armor (94,3%) et l'Ille-et-Vilaine (93,4%).

Enfin, en 2022, on dénombrait 7.592 nouveaux bacheliers en filière professionnelle, soit un taux de réussite de 86,6% au niveau régional. Le Morbihan arrivait en tête avec 87,9% d'admis, contre 87,1% dans le Finistère, 86,6% dans les Côtes-d'Armor et enfin 85,4% en Ille-et-Vilaine.

Au total, plus de 22.500 bacheliers ont obtenu une mention l'an dernier en Bretagne, dont 3.000 une mention "Très bien". Les félicitations du jury ont même été décernées à 271 élèves.