Baccalauréat 2023 : près de 94% de candidats admis en Pays de la Loire après rattrapages

Les candidats des Pays de la Loire sont encore parmi les meilleurs élèves de France. Dans l'académie de Nantes (qui recouvre toute la région), le taux de réussite au baccalauréat 2023 après rattrapages est de 93,8%, soit un chiffre stable par rapport à l'an dernier et supérieur à la moyenne nationale (90,9%) . Au total, ce sont 36.796 élèves qui ont décroché le diplôme dans la région. Le plus jeune bachelier est âgé de 15 ans et 4 mois, il est scolarisé en Loire-Atlantique. Le plus âgé est un Sarthois qui a 64 ans et 2 mois.

Le taux de réussite au bac général est de 97% cette année, contre 96,9% en 2022. C'est en Mayenne que l'on retrouve le taux le plus élevé de la région, devant la Loire-Atlantique et la Vendée. La Sarthe enregistre tout de même une hausse de 0,4 point.

Pour le bac technologique, 91,27% des candidats ont obtenu leur diplôme, ils étaient 91,4% l'an dernier. Le Maine-et-Loire et la Vendée sont en tête, devant la Sarthe et la Loire-Atlantique. En Mayenne, le taux de réussite au bac technologique est en baisse de quatre points sur un an.

Enfin, 88,71% des candidats ont décroché leur bac professionnel, contre 89,3% en 2022. La Vendée fait figure de meilleure élève de la classe, elle devance nettement la Loire-Atlantique.

Le taux de réussite en Loire-Atlantique

Bac général : 97,46%

Bac technologique : 90,53%

Bac professionnel : 88,58%

Le taux de réussite dans le Maine-et-Loire

Bac général : 97,14%

Bac technologique : 92,79%

Bac professionnel : 88,8%

Le taux de réussite en Mayenne

Bac général : 97,92%

Bac technologique : 89,78%

Bac professionnel : 87,58%

Le taux de réussite en Sarthe

Bac général : 95,73%

Bac technologique : 91,07%

Bac professionnel : 85,09%

Le taux de réussite en Vendée