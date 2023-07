Baccalauréat 2023 : taux de réussite en léger recul en Côte-d'Or

Il y avait comme une ambiance de fête ce mardi 4 juillet au lycée Carnot à Dijon. Les résultats du Baccalauréat 2023 sont en ligne depuis 10h30 mais pour Typhaine, pas question de les regarder sur son téléphone. "J'avais besoin de venir au lycée pour voir les résultats sur les tableaux d'affichage et vivre ce moment avec mes amis et professeurs", témoigne la jeune fille qui repart avec son bac et la mention assez bien. Autour d'elle, des cris de joie, des embrassades et quelques larmes qui coulent. Au lycée Carnot, ils sont nombreux à repartir avec leur diplôme, sans passer par la case rattrapages.

Les élèves de terminale du lycée Carnot à Dijon découvrent leurs résultats du baccalauréat ce mardi 4 juillet 2023 © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les résultats en Côte-d'Or

Cette année, le taux de réussite en filière générale en Côte-d'Or est de 92%. L'an passé, en 2022, il s'élevait à 92,5% soit une baisse d'un demi point. A l'échelle de l'Académie de Dijon (qui regroupe les départements de la Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne), 12 844 élèves ont eu leur baccalauréat sur 14 910 candidats présents à l’épreuve, soit un taux de réussite de 86,1%.