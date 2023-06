Baccalauréat : calendrier, épreuves, résultats, tout ce qu'il faut savoir sur l’édition 2023

La traditionnelle épreuve de philosophie du baccalauréat 2023 aura lieu ce mercredi matin. Plus de 710.000 candidats passent le bac cette année, dont plus de la moitié présentent le bac général (390.710 élèves). Il s'agit de la première année où les épreuves écrites du nouveau bac se déroulent entièrement, selon les modalités de la réforme du baccalauréat instaurée en 2019. Voici ce qu'il faut savoir sur cette édition 2023.

Le calendrier des épreuves

Les premières épreuves du bac 2023 ont eu lieu le 20 mars. Pendant trois jours, les 536.081 candidats ont planché sur les épreuves de spécialité : deux matières "majeures" choisies par chaque lycéen en Terminale, qui représentent un coefficient 16. C'est la deuxième année que ces épreuves ont lieu, mais pour la première fois les notes, révélées le 12 avril, ont été prises en compte dans Parcoursup. Ces épreuves comptent pour un tiers des résultats du bac.

L'épreuve de philosophie, quant à elle, a donc lieu ce mercredi matin, entre 8 heures et midi. Elle représente un coefficient 4 pour les candidats au bac technologique et un coefficient 8 pour les candidats au bac général.

Le grand oral, qui représente un coefficient 10 en filière générale et un coefficient 14 en filière technologique, aura lieu entre le lundi 19 juin et le vendredi 30 juin. Après 20 minutes de préparation, les élèves doivent présenter 5 minutes d'exposé, suivi d'un temps d'échange.

Par ailleurs, les épreuves écrites anticipées de français, qu'elles soient passées au titre de la session 2023 ou par anticipation au titre de la session 2024, auront lieu le jeudi 15 juin au matin.

Les dates des résultats

Les résultats du baccalauréat général et technologique seront communiqués à partir du mardi 4 juillet. Les résultats seront disponibles sur francebleu.fr dès leur publication par les académies. Les candidats sauront alors s'ils ont décroché le bac, s'ils sont recalés pour cette fois ou s'ils doivent passer des épreuves de rattrapages.

Les mentions habituelles sont maintenues, "assez bien" pour une moyenne entre 12 et 14, "bien" pour une moyenne entre 14 et 16, "très bien" pour une moyenne entre 16 et 18. Depuis la session 2021, la mention "très bien avec les félicitations du jury" peut être accordée aux candidats qui obtiennent une moyenne supérieure à 18/20.

Les résultats, académie par académie :

Les rattrapages

Si vous avez obtenu une moyenne de plus de 8/20 mais de moins de 10/20, vous pouvez passer les épreuves de rattrapages. Elles se dérouleront entre le mercredi 5 et le vendredi 7 juillet inclus. Les candidats doivent choisir deux matières à repasser.

