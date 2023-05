Baccalauréat : certains lycéens se sentent déjà en vacances dans le Pays Basque

Certains lycéens ont du mal à se lever en ce moment. Rien de nouveau, mais c'est encore plus flagrant ces dernières semaines. La plupart savent déjà s'ils ont leur baccalauréat ou non, après l'annonce des résultats des épreuves de spécialités mi-avril. Cela représente 80% de la note finale. "On ne travaille plus trop, explique Boris, un jeune Bayonnais. Là, je pense, que je l'ai même si j'ai zéro aux dernières épreuves."

Il reste désormais aux élèves la philosophie le 14 juin et le Grand oral entre le 19 et le 30 juin, en fonction des convocations. "Je ne vais plus beaucoup en cours, avoue de son côté Allison. On a plus rien à faire. Je me décourage." Conséquence de cette baisse de motivation des élèves, l'absentéisme augmente.

5 à 6% d'absents dans le principal lycée du Pays Basque

Au lycée René Cassin de Bayonne, le plus grand du Pays Basque, le nombre d'absents est estimé entre 5 et 6% actuellement. "C'est vrai qu'on a un phénomène nouveau, explique Jean-Régis Véniant, le proviseur, invité de France Bleu Pays Basque ce mardi 16 mai. On regrette que les enseignants n'aient plus leur groupe de classe complet."

Face à cette situation, les établissements tentent de convaincre leurs élèves. Malgré tout, les dernières semaines de l'année sont importantes, selon eux : "Dans notre discours, on explique qu'il reste la phase complémentaire de Parcoursup [dont les notes du troisième trimestres comptent], continue Jean-Régis Véniant. Pour réussir, à moyen ou à un long terme, les éléments qui vont être vus en cours jusqu'à la fin de l'année vont être utiles pour la suite de leurs parcours. On leur rappelle aussi que l'école reste obligatoire du premier au dernier jour."