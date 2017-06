Baccalauréat : dans l'académie de Limoges, des triplés sont candidats à Brive !

A trois jours du début des épreuves écrites du baccalauréat, nous avons rencontré ces candidats atypiques de l'académie de Limoges. A Brive, des triplés sont candidats.

Même si certains examens oraux et pratiques ont déjà commencé, c'est véritablement ce jeudi 15 juin, que les candidats au baccalauréat feront tourner leurs méninges : avec, en séries générales, technologiques et professionnelles, la traditionnelle épreuve de philosophie pour débuter. Comme à chaque fois, il y a des candidatures atypiques : plus jeune et plus vieux candidat, mais aussi cette année pour l'académie de Limoges une candidature de triplés, scolarisés à Brive.

Tous les trois en série scientifique

Élina, Margaux et Mathéo, nés le 11 février 1999, sont tous les trois candidats au lycée d'Arsonval en série scientifique, option svt pour Margaux et Mathéo, option maths pour Élina. Tous les trois sont aussi détachés à l'idée de passer le bac les uns avec les autres, "ça ne nous fait rien parce qu'on a toujours vécu comme ça", lâche la première, "alors chacun pour sa pomme" poursuit Mathéo, "on se dit bonne chance et puis voilà" continue la seconde. Et n'allez pas chercher d'autres points communs plus loin, "on est totalement différent", même pas pour les révisions : "on ne s'aide pas trop parce que les filles font la compét'" attaque Mathéo, "non", coupe Margaux, "ce matin, j'étais la seule à travailler alors que toi tu regardes des séries" renchérit-elle, "ça détend !" s'amuse le garçon de la fratrie arrivé au monde le premier. Le trio est travailleur, tous les trois sont bons élèves et visent une mention bien ou très bien, alors Chantal, leur maman, ne se soucie pas trop des résultats de ses triplés. Ce qui l'inquiète le plus, c'est l'après résultats pour assumer les études supérieures : recherche de logements dans trois villes différentes car personne ne veut faire la même chose. Élina veut entrer en fac de médecine à Limoges, Margaux vise une classe préparatoire scientifique à Toulouse alors que Mathéo veut intégrer une école d'architecture à Clermont ou Bordeaux.