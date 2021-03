Baccalauréat : découvrez le classement 2020 des lycées dans la Loire et en Haute-Loire

L'Éducation nationale publie, ce mercredi, le palmarès des lycées 2020. Découvrez les résultats des lycées généraux, technologiques et professionnels dans la Loire et la Haute-Loire.

Quel est le "meilleur" lycée dans la Loire et dans la Haute-Loire ? De nombreuses familles scrutent ce classement publié chaque année par l'Éducation nationale. On y retrouve en détail le taux de réussite au baccalauréat en 2020, taux de mentions et taux d'accès de la 2nde au bac des établissements de l'académie de Lyon. Parcourez ci-dessous les classements de lycées généraux et technologiques de nos deux départements.

Qu'est-ce qu'un bon établissement ?

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Éducation nationale utilise ces indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves" et donc, mesurer la qualité de l’accompagnement des élèves "dans les établissements qui les accueillent". Les résultats d’un établissement se basent sur trois critères principaux :

Le taux de réussite au baccalauréat est la proportion de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat.

Le taux d'accès au baccalauréat est la proportion d'élèves de seconde, de première ou de terminale qui obtiennent le baccalauréat en restant dans l'établissement.

Le taux de mentions au baccalauréat est la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention parmi ceux ayant passé le baccalauréat.

Selon l'Éducation nationale, la "combinaison de ces indicateurs offre une analyse plus fine que celle du seul taux de réussite au baccalauréat des élèves de terminale : elle évalue la capacité de l’établissement à accompagner les élèves depuis la classe de seconde jusqu’à l’obtention du diplôme et à dépasser les attentes via l’obtention d’une mention".

Loire - Lycées généraux et technologiques

Loire - Lycées professionnels

Haute-Loire - Lycées généraux et technologiques

Haute-Loire - Lycées professionnels

