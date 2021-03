Baccalauréat : découvrez le palmarès 2020 des lycées de l'académie d'Orléans-Tours

Dans trois mois, les terminales plancheront sur leurs épreuves du bac. Ce mercredi, le ministère de l'Éducation nationale publieson classement des lycées. Quel est le meilleur établissement de l'académie d'Orléans-Tours ? Comment se classe votre établissement ? Les résultats tiennent compte à la fois du taux de réussite au bac et de l'accompagnement des lycéens tout au long de leur parcours dans l'établissement. La quasi-totalité des 4.000 lycées de France, publics et privés, ont vu leurs résultats passés au crible, voici le palmarès dans l'académie d'Orléans-Tours.

17 lycées de l'académie d'Orléans-Tours obtiennent 100% de réussite au bac 2020

Pour cette session 2020 du baccalauréat marqué par un taux de réussite record au niveau nation, pas moins de 17 lycées d'enseignement général et technologique ont obtenu un taux de 100% :

Lycée Notre-Dame à Chartres

Lycée Saint-Pierre-Saint-Paul à Dreux

Lycée Jean Giraudoux à Châteauroux

Lycée Sainte-Solange à Châteauroux

Lycée Pasteur au Blanc

Lycée Sainte-Marguerite à Chambray-les-Tours

Lycée Saint-Joseph à Chinon,

Lycée Saint-Gatien à Joué-les-Tours

Lycée Saint-Denis à Loches

Lycée Grand Saint-Grégoire à Tours

Lycée Jacques de Vaucanson à Tours

Lycée Notre-dame-des-Aydes à Blois

Lycée Val de Loire à Blois

Lycée Pontlevoy

Lycée Saint-Joseph à Vendôme

Lycée Château Blanc à Chalette-sur-Loing

Lycée hôtelier de l’Orléanais à Olivet

Et derrière ces lycées qui pointent à 100% de réussite, 14 établissements du Centre-val de Loire ont un taux de réussite de 99% et 17 de 98%. Pour apprécier ce palmarès, il faut aussi scruter le taux de mentions des bacheliers mais également la valeur ajoutée, qui compare pour chaque lycée la réussite de chacun des élèves à celle des élèves comparables scolarisés dans des lycées comparables. A regarder aussi avec attention dans les données fournies par l'Éducation nationale le taux d'accès de la seconde à la terminale. Il détermine la capacité de l'établissement à emmener un élève de la seconde jusqu'au baccalauréat, même si cette scolarité comprend un ou plusieurs redoublements. Il permet d’apprécier la capacité ou la volonté d’un lycée à garder ses élèves.

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs.

Les lycées des filières générales et technologiques ▼

Pour trouver un établissement, taper le nom du lycée dans la recherche ci-dessous.

Le top 10 des lycées professionnels dans l'académie

Huit lycées professionnels à 100% de réussite en Centre-Val de Loire

Pour cette session 2020 du baccalauréat marqué par un taux de réussite record au niveau national, pas moins de huit lycées professionnels ont obtenu un taux de 100% dans l'académie d'Orléans-Tours. Il s'agit du lycée professionnel Jean Moulin à Saint-Amand-Montrond, Sainte-Solange à Châteauroux, Saint-Cyr à Issoudun, le lycée esthétique de Touraine et le lycée Sainte-Ursule à Tours, le lycée Val de Loire à Blois, Saint-Joseph à Vendôme, et le lycée Saint-François-de-Sales à Gien.

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs.

Les lycées professionnels ▼

Pour trouver un établissement, taper le nom du lycée dans la recherche ci-dessous.

La méthodologie détaillée

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Education nationale utilise ces indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves en lien avec les établissements qui les accueillent".

Des chiffres particulièrement élevés pour le baccalauréat 2020

Les taux de réussite au baccalauréat constatés en 2020 sont particulièrement hauts pour l'ensemble des établissements, et ceci s'explique notamment par les aménagements apportés à l'examen à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus au printemps. En effet, les épreuves écrites du bac avaient été annulées et remplacées par du contrôle continu et les résultats avaient été historiques avec près de 96% des candidats avaient reçus au terme de la première session de rattrapage, soit 7,6 points de plus qu'en 2019.