Baccalauréat : découvrez le palmarès 2021 des lycées dans l'Académie de Toulouse

Quel lycée choisir pour son enfant ? De nombreux parents se posent cette question. Pour les aider, le ministère de l'Éducation nationale publie chaque année les indicateurs de résultats des lycées. Le palmarès pour l'année 2021 est dévoilé ce mercredi 23 mars. Les 4.000 établissements de France, publics comme privés, sont quasiment tous passés au crible : découvrez quels sont les meilleurs établissements dans l'Académie de Toulouse.

100% de réussite au bac pour 34 lycées de Midi-Pyrénées

Dans l'académie de Toulouse, 9 lycées professionnels et 25 lycées d'enseignement général et technologique affichent 100% de taux de réussite au baccalauréat 2021. Mais attention, d'autres indicateurs doivent être regardés de près. En effet, pour apprécier ce palmarès, il faut aussi s'intéresser aux taux de mentions des bacheliers ou encore au taux d'accès de la seconde à la terminale, qui montre combien d'élèves entrés dans un établissement en seconde y décrochent leur baccalauréat.

Les lycées d'enseignement général et technologique

Côté lycées généraux et technologiques, c'est le lycée privé toulousain Le Caousou qui décroche la "première place", avec 100% de réussite au bac, un taux de mentions de 98% et un taux d'accès de 93% des élèves de seconde à la terminale. Viennent ensuite le lycée privé Le Ferradou à Blagnac et le lycée public Edmond Rostand à Bagnères-de-Luchon.

Près de 30% des lycées généraux et technologiques obtenant 100% de réussite au baccalauréat sont situés dans l'Aveyron.

Pour trouver un établissement en particulier, tapez le nom du lycée dans la case "recherche" ci-dessous.

Les lycées professionnels

Côté établissements professionnels, c'est le lycée privé Airbus à Toulouse qui occupe la plus haute marche du podium avec 100% de réussite au bac, un taux d'accès d'un élève de seconde à la terminale de 96% et un taux de mentions de 96%. Ensuite, viennent le lycée privé Jeanne d'Arc de Millau dans l'Aveyron et le lycée public Jean-Pierre Vernant à Pins-Justaret en Haute-Garonne.

Les indicateurs de résultats des lycées pourront être consultés à partir de 9h, le mercredi 23 mars, sur le site du ministère.

La méthodologie détaillée

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Éducation nationale utilise ces indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves en lien avec les établissements qui les accueillent".