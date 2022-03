Baccalauréat : découvrez le palmarès 2021 des lycées en Bretagne

Quel lycée choisir pour son enfant ? Une question que se posent de nombreux parents. Pour les aider, le ministère de l'Education nationale publie chaque année les indicateurs de résultats des lycées. Le palmarès pour l'année 2021 est dévoilé ce mercredi. Les 4.000 établissements de France, publics comme privés, sont quasiment tous passés au crible : découvrez quels sont les meilleurs établissements en Bretagne.

100% de réussite au bac pour 53 lycées bretons

Dans l'académie de Rennes, 13 lycées professionnels et 40 lycées d'enseignement général et technologique affichent 100% de taux de réussite au baccalauréat 2021. Mais attention, d'autres indicateurs doivent être regardés de près. En effet, pour apprécier ce palmarès, il faut aussi s'intéresser aux taux de mentions des bacheliers ou encore au taux d'accès de la seconde à la terminale, qui montre combien d'élèves entrés dans un établissement en seconde y décrochent leur baccalauréat.

Les lycées d'enseignement général et technologique

Côté lycées généraux et technologiques, c'est le lycée Saint-Paul de Vannes qui décroche la "première place", avec 100% de réussite au bac, un taux de mentions de 88% et un taux d'accès de 95% des élèves de seconde à la terminale. Viennent ensuite les lycées Marcel Callo de Redon et Yves Thépot de Quimper.

Pour trouver un établissement en particulier, tapez le nom du lycée dans la case "recherche" ci-dessous.

Les lycées professionnels

Côté établissements professionnels, c'est le lycée Notre Dame Le Ménimur de Vannes qui occupe la plus haute marche du podium avec 100% de réussite au bac, un taux d'accès d'un élève de seconde à la terminale de 97% et un taux de mentions de 91%. Ensuite, viennent le lycée La Providence de Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) et le lycée Institution Saint-Malo.

