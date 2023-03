Baccalauréat : le classement 2022 des lycées dans l'Académie de Montpellier

Quel lycée choisir pour son enfant ? De nombreux parents se posent cette question. Pour les aider, le ministère de l'Éducation nationale publie chaque année les indicateurs de résultats des lycées. Le palmarès pour l'année 2022 est dévoilé ce mercredi 29 mars. Quasiment tous les établissements de France, publics comme privés, sont passés au crible : découvrez quels sont les meilleurs établissements dans l'Académie de Montpellier.

ⓘ Publicité

100% de réussite au bac pour 11 lycées

Dans l'académie de Montpellier, sept lycées d'enseignement général et technologique et quatre lycées professionnels affichent 100% de taux de réussite au baccalauréat 2022. Mais attention, d'autres indicateurs doivent être regardés de près. En effet, pour apprécier ce palmarès, il faut aussi s'intéresser au taux d'accès de la seconde à la terminale, qui indique le pourcentage d'élèves entrés dans un établissement en seconde et qui y décrochent leur baccalauréat.

Les lycées d'enseignement général et technologique

Du côté des lycées généraux et technologiques, sept lycées (un public et six privés) affichent 100% de réussite au Bac, sept sont à 99% et six à 98 %. Au total, 20 établissements se situent entre 98% et 100%. Le premier lycée public est le lycée Théophile Roussel à Saint-Chely-d'Apcher. Seuls deux établissements sont en dessous de 90%.

loading

Les lycées professionnels

Pour les établissements professionnels, quatre lycées (trois publics et un privé) affichent 100% de réussite au Bac, deux sont à 98%. Au total, six établissements se situent entre 98% et 100%. Les trois premiers lycées publics sont le lycée Auguste Loubatières à Agde, le lycée Théophile Roussel à Saint-Chely-d'Apcher et le lycée André Chamson au Vigan.

loading

Les indicateurs de résultats des lycées pourront être consultés le mercredi 29 mars sur le site du ministère .

La méthodologie détaillée

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Éducation nationale utilise plusieurs indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves en lien avec les établissements qui les accueillent".

Les indicateurs de résultats des lycées

À lire aussi Baccalauréat : classement 2021 des lycées dans le Gard et en Lozère

À lire aussi Baccalauréat : classement 2021 des lycées dans l'Hérault