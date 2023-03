Baccalauréat : le classement 2022 des lycées dans l'académie de Nice

De nombreux parents se demandent quel lycée choisir pour leurs enfants. Pour les aider à faire leur choix, chaque année, le ministère de l'Éducation nationale publie les indicateurs de résultats des lycées. Ils sont dévoilés ce mercredi 29 mars pour l'année 2022. Ils permettent de comparer le taux de réussite des établissements au baccalauréat, la capacité du lycée à accompagner ses élèves jusqu’à l’obtention de ce diplôme, quel que soit le nombre d’années nécessaires, ou encore le taux de mention des élèves. Ces indicateurs concernent l'ensemble des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, publics et privés sous contrat. Découvrez quels sont les meilleurs établissements dans l'académie de Nice.

ⓘ Publicité

100% de réussite au bac pour 14 lycées de l'académie de Nice

Dans l'académie de Nice, trois lycées professionnels et onze lycées d'enseignement général et technologique affichent 100% de taux de réussite au baccalauréat 2022. Mais attention, d'autres indicateurs doivent être regardés de près. En effet, pour apprécier ce palmarès, il faut aussi s'intéresser notamment au taux d'accès de la seconde à la terminale, qui montre combien d'élèves entrés dans un établissement en seconde y décrochent leur baccalauréat.

Si l'on cumule les indicateurs de taux de réussite au baccalauréat et de taux d'accès de la seconde à la terminale, c'est le lycée privé Sainte-Marie de Cannes qui décroche la "première place", suivi par le lycée public régional Anne-Sophie Pic (général et technologique) situé à Toulon. Le lycée privé Stanislas à Cannes arrive en "troisième position".

Pour trouver un établissement en particulier, tapez le nom du lycée dans la case "recherche" ci-dessous.

loading

Du côté des établissements professionnels, c'est le lycée varois Sainte-Jeanne d'Arc à Brignoles qui occupe la plus haute marche du podium avec 100% de réussite au bac et un taux d'accès d'un élève de seconde à la terminale de 85% Viennent ensuite deux lycées privés varois : le lycée privé Sainte-Marthe à Cuers et le lycée Maintenon à Hyères.

Pour trouver un établissement en particulier, tapez le nom du lycée dans la case "recherche" ci-dessous.

loading

La méthodologie détaillée

Le ministère de l'Éducation nationale explique que les indicateurs de valeur ajoutée des lycées servent à rendre compte de la façon dont les établissements accompagnent les élèves qu'ils accueillent jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Pour cela, plusieurs indicateurs sont utilisés comme le taux de réussite au baccalauréat ou encore le taux d'accès au baccalauréat qui évalue, pour un élève, la probabilité d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une scolarité entièrement effectuée dans le lycée, quel que soit le nombre d'années nécessaires,

IVAL - Indicateurs de résultats des lycées : présentation de la méthodologie par Fabienne Rosenwald