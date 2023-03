Baccalauréat : découvrez les meilleurs lycées du Calvados, de la Manche et de l'Orne en 2022

Quel lycée choisir pour aller jusqu'au baccalauréat dans les meilleures conditions ? Les indicateurs de résultats des lycées publiés ce mercredi par le ministère de l'Education nationale permettent de connaître taux de réussite au bac 2022, taux de mentions et taux d'accès de la 2nde au bac (c'est-à-dire la probabilité d'obtenir le bac dans le lycée en y entrant en 2nde).

ⓘ Publicité

Comment lire les résultats

On y trouve le taux de réussite au bac des lycées, c'est-à-dire la proportion d'élèves de terminale qui ont décroché leur diplôme. On y trouve aussi le taux d'accès au bac, c'est-à-dire la proportion de bacheliers qui ont suivi leur scolarité de la seconde à la terminale dans le même établissement. Cela permet de savoir si un lycée assure un véritable accompagnement des élèves, s'il y a une sélection ou non.

Et puis il y a le taux de mentions au bac. Il révèle le nombre de bacheliers qui ont obtenu une mention (assez bien, bien ou très bien) parmi celles et ceux qui ont passé l'examen.

Les résultats lycée par lycée

Découvrez le classement des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie de Normandie dans le Calvados, la Manche et l'Orne. Vous pouvez chercher dans ce tableau par ville, département, ou nom d'établissement.

loading

Dans les lycées professionnels

Découvrez le classement des lycées d'enseignement professionnel dans l'académie de Normandie, dans le Calvados, la Manche et l'Orne, en fonction des résultats au bac 2022.

loading