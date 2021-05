Baccalauréat : des lycéens de la Loire veulent un contrôle continu, pas d'épreuves en présentiel

Pour l'instant, le ministre de l’Éducation Nationale a été clair : les épreuves sont prévues en juin prochain en présentiel mais eux espèrent bien faire plier Jean Michel Blanquer, que ce soit pour le baccalauréat général mais aussi le professionnel et technologique. Ils veulent que les épreuves de première et de terminale soit sur la base du contrôle continu, en raison d'une année en dents de scie.

"Je ne me sens absolument pas prêt"

C'est le cas d'Aloys, en classe de première, au lycée Étienne Mimard de Saint-Étienne, section sciences techniques de l'ingénieur et du développement durable. Pour lui, il faut que les deux épreuves finales de français, écrit et oral prévues le mois prochain, soient en contrôle continu parce que cette année a été beaucoup trop compliquée à cause du distanciel pour préparer le français qui est coefficient 10 pour lui : "On a eu les changements d'horaires. Ça a été une semaine un peu chargée, mais en demi groupe et une deuxième semaine beaucoup plus avec des trous dans les horaires durant lesquelles il y a beaucoup moins d'heures de français. On ralentit le rythme à chaque fois. Même notre prof le dit, on a perdu pas mal de temps. On n'a pas encore fait tous les textes. Là, on est en train d'en faire un. Mais c'est seulement le neuvième. Notre prof de français nous donne les textes à regarder, à travailler. Mais le truc, c'est que après niveau correction, niveau niveau cours, on est pas dans le rythme du lycée. La semaine de la rentrée, on ne va pas y aller. On fait une semaine sur deux donc on va faire distanciel, présentiel, distanciel, présentiel pour l'instant jusqu'à de nouvelles informations. Du coup, à cause de ce système je ne me sens absolument pas prêt".

"Un bac qui perd de sa valeur ou un bac qui est complètement inégalitaire"

Yannis est quant à lui en terminale, spécialité Histoire Géopolitique et Sciences Économiques et Sociales au Lycée Honoré d'Urfé de Saint-Étienne. Il est aussi membre du Conseil de Vie Lycéenne et pour lui il faut passer en contrôle continu pour les épreuves de philosophie et l'épreuve du Grand Oral. C'est une question d'égalité entre tous les lycées : "Le lycée Honoré d'Urfé a été placé en demi-jauge au mois de novembre et pour les terminales seulement on a repris en janvier en classe entière. Ça a pesé. On a pris du retard sur le programme en philo pendant ces deux mois. Le grand oral normalement, c'est une épreuve qui se prépare dès la première et avec le confinement de l'année dernière on n'a pas pu préparer cette épreuve l'année dernière. On commence juste à préparer cette année et avec le 50% en distanciel et le distanciel total pendant les deux semaines, on n'a pas d'accompagnement de nos profs et on va droit dans le mur pour ces épreuves. Il y a des lycées, en général les lycées privés, qui sont restés en présentiel depuis le début de l'année, alors que d'autres, les lycées de la circonscription Loire Sud par exemple, sont restés en demi jauge depuis novembre. On a le choix entre un bac qui perd de sa valeur ou un bac qui est complètement inégalitaire et qui avantagerait les élèves qui ont eu des cours en présentiel tout au long de l'année".