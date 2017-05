Baccalauréat : en Alsace, l'Annabac papier résiste encore et toujours à internet

Dernière ligne droite pour les élèves de terminale en vue du baccalauréat. À l'heure d'internet, les manuels de révision sur papier sont-ils condamnés à disparaître ? Force est de constater que non...

Sophia, Camille et Mouna, trois élèves de terminale littéraire strasbourgeoise, ont le nez plongé dans les révisions depuis quelques semaines. Car le 15 juin, comme tous les élèves de terminale de France, elles plancheront sur la tant redoutée épreuve de philosophie. Comment révisent ces élèves alsaciennes ? "J'ai acheté des manuels Annabac pour la littérature", répond l'une d'elle. "Moi pareil, pour l'anglais et la philo", renchérit l'autre.

Studyrama, Study Quizz, Toutpourlebac, Digischool Bac... À l'heure d'internet, une grande majorité de lycéens consulte les sites de révision en ligne. Mais si les ventes des bons vieux manuels de révision sur papier ont baissé ces dernières années, force est de constater qu'ils ont la vie dure.

L'Annabac papier, "une valeur sûre"

Nos trois élèves strasbourgeois le confirment : il leur arrive de jeter un œil sur les sites de révisions pour compléter leurs cours. Car les sites internet "sérieux" sont légions. Des professeurs de l'Éducation nationale proposent même des vidéos de synthèse du programme de terminale. Mais pour Sophia, Camille et Mouna, "le problème d'internet, c'est que c'est aléatoire, on trouve tout et n'importe quoi" : "Une fille de notre classe révise avec internet, mais les profs lui disent que ses interros ne sont pas complètes. Ils nous conseillent d'acheter des Annabacs."

Manuels de révisions pour le baccalauréat à la librairie Kléber, à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

Pour en avoir le cœur net, direction la librairie Kléber, à Strasbourg. Voilà maintenant un mois que les rayons sont remplis de manuels de révision. "On en vend tout au long de l'année, nous précise Laetitia, la responsable du rayon. Certains viennent même dès l'été pour acheter des annales pour l'année prochaine." Et si quelques élèves arpentent les rayons, on croise surtout... des parents ! "Le grand frère avait l'Annabac, donc on le rachète pour le suivant, explique Laetitia en riant.

Et de conclure : "Si beaucoup d'élèves consultent les applications de révisions sur leurs téléphones, l'annale papier reste une valeur sûre". Notons qu'aujourd'hui, tous les manuels de révision ont aussi leurs applications smartphone.