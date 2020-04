Baccalauréat en contrôle continu : la "moins mauvaise des solutions"

Le ministre de l'éducation nationale a rendu sa copie : il n'y aura pas d'épreuve terminale du bac, mais aussi du brevet, des BEP et des CAP. A cause des incertitudes liées au confinement, le gouvernement annonce une validation des diplômes par contrôle continue. Réactions dans les Hauts-de-France.

Le baccalauréat, le brevet des collèges, mais aussi le BEP et le CAP seront validés par un contrôle continu, c’est-à-dire par les notes obtenues par les élèves tout au long de l’année, à l’exception de la période de confinement. Le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé ce vendredi les décisions du gouvernement en la matière.

L’obtention des diplômes sera conditionné à l’assiduité de l’élève, jusqu’aux vacances d’été, jusqu’au 4 juillet. Pour le bac, un jury académique se réunira pour valider et harmoniser les notes. Seules sont maintenues les épreuves orales de Français pour les élèves de première, mais le nombre de textes à étudier sera moins important.

Ce n'est pas un diplôme au rabais

"C'est le moins mauvais schéma", estime Frédérique Rolet, secrétaire générale du syndicat national des enseignements de second degré (SNES), professeure de collège à Lambersart, dans la métropole lilloise, "car on ne sait pas quand on va pouvoir revenir en classe. Ce ne sera pas un diplôme au rabais, car les élèves, mis dans une situation exceptionnelle, ont travaillé".

ECOUTEZ : Frédérique Rolet, secrétaire générale du SNES Copier

Les circonstances s'imposent à nous

Un choix approuvé également par Florence Delannoy, proviseure du lycée Charlotte Perriand de Genech, au Sud-est de Lille, secrétaire générale adjointe du syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale (SNPDEN) : "de toute façon, les choses sont faites à la fin du deuxième trimestre, la différence entre les résultats à la fin du deuxième trimestre et les résultats finaux est infime. Il n'y aura cette année par de rite de passage, mais les circonstances s'imposent à tous. Si on était partis sur une épreuve finale, on aurait eu un vrai problème d'inégalités entre les élèves, qui vivent le confinement de manières très différentes".

ECOUTEZ : Florence Delannoy, secrétaire générale adjointe du SNPDEN Copier

Les deux organisations affirment que les jurys académiques seront indispensables pour harmoniser les résultats, entre les établissements et les professeurs qui notent plus ou moins sévèrement. Toutes deux voient déjà l'après. Pour Frédérique Rolet, le SNES reste vigilant sur la réforme du bac : "il faudra revenir sur un baccalauréat qui repose sur des épreuves finales". Pour Florence Delannoy du SNPDEN, cette situation exceptionnelle pourra peut-être permettre de faire évoluer les pratiques : "se focaliser sur l'élève, son rapport à l'école, pas uniquement sur les notes".

Du côté des élèves, la nécessité d'harmoniser les résultats est aussi essentielle. En terminale ES au lycée privé de la Sainte-Famille à Amiens, Nicolas s'inquiète. Il a pour l'instant 10,63 de moyenne. "A la Sainte-Famille, on note plus sévèrement car on cherche avant tout à atteindre les 100% de réussite au bac. Je ne vois pas comment ils vont harmoniser entre le public et le privé !"

Déjà remodelé avec la réforme, le baccalauréat 2020 en contrôle continu sera donc unique en son genre. Avec cette formule, les lycéens se demandent finalement si ils seront prêts pour les études à l'université. En terminale scientifique au lycée Edouard-Branly à Amiens, Philippine parle même d'un concours "sans grande valeur." En attendant, les lycéens espèrent déjà revenir en classe avant la fin de l'année scolaire ! La reprise ne se fera en tout cas pas avant le lundi 4 mai.