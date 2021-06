Baccalauréat : en Dordogne, plus de 2300 élèves passent le Grand oral

C'est la nouveauté de ce baccalauréat 2021 : le Grand Oral, organisé pour la toute première fois. Il concerne les filières générales et technologiques. En Dordogne, plus de 2300 élèves vont le passer entre le 21 juin et le 2 juillet.