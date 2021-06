Baccalauréat : la CFDT en Sarthe prône le contrôle continu pour les épreuves

Une épreuve maintenue mais aménagée : l'écrit de philosophie ouvre, ce jeudi, la session 2021 du baccalauréat nouvelle formule. 715.000 candidats vont tenter de décrocher le diplôme. Plus de la moitié, 53,7%, présentent le bac général, 26,5% le professionnel et 19,8% le technologique. Une année encore compliquée pour de nombreux élèves qui ont suivi des cours à distance ou en demi-groupe.

Cette année, le contrôle continu représentera au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique. Pour la CFDT en Sarthe, les contrôles continus doivent être privilégiés.

Arnaud Réguerre, le nouveau patron de la CFDT en Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

Une année difficile

Les élèves ont pu se préparer au contrôle continu tout au long de l'année, et ça aurait été peut-être plus simple de privilégier cette formule aussi pour la philosophie pour Arnaud Réguerre, le patron de la CFDT en Sarthe. Pour le syndicat, cette année scolaire a été éprouvante pour la totalité des personnels de l'éducation nationale et pour les élèves. Elle a creusé les écarts et il faudra faire des remises à niveau pour la rentrée prochaine car certains élèves ont décroché.

Un congrès à Trangé pour remobiliser les troupes.

La CFDT organise ce mercredi son congrès régional à Trangé près du Mans. Ce sera l'occasion de refaire un peu de lien social et de retrouver en présentiel les militants pour Arnaud Réguerre. La crise sanitaire a fait perdre 1.000 adhérents à la CFDT sur 40.000 au niveau de la région des Pays de la Loire.

À réécouter : l'interview d'Arnaud Réguerre