Baccalauréat : le château de Versailles propose aux élèves de réviser avec les oeuvres de ses collections

Avec le confinement pas facile de préparer son bac. Pour que les élèves de Première puissent mieux réviser avant de passer le bac d’Histoire, le château de Versailles a eu une idée. Il se sert des oeuvres de ses collections pour proposer "Le bac avec Versailles".

Une initiative dans le cadre de l’opération "Nation Apprenante" lancée par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et que le château de Versailles a rejoint.

Six thématiques pour réviser tout le programme d'Histoire

Le programme de révision proposé par le château est accessible sur leur site internet et sur les comptes Instagram et Facebook. (@chateauversailles). Il se décline en six thématiques majeures du programme d'Histoire : la Révolution française, le Consulat et le Premier Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République et le Second Empire, la Troisième République dont la Première Guerre mondiale et le Traité de Versailles.

Le traité de Versailles -

Parmi les collections du musée de Versailles, sont proposés le célèbre "Serment du Jeu de Paume" réalisé par Jacques-Louis David, ou les portraits officiels des rois et empereurs.

Des œuvres moins connues sont également décryptées en vidéo. Cela permet au futur bachelier d'affiner ses connaissances sur des événements clefs de l’Histoire de France comme "La proclamation de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises", ou "Le Traité de Versailles", respectivement peints par François-Auguste Biard et Léopold-Jean-Ange Delbeke.

Le Serment du jeu de Paume par Jacques-Louis David -

Réviser de façon ludique

Chaque thématique est accompagnée de contenus numériques qui permettent à l'élève d'améliorer ses connaissance. Il y a des vidéos en motion design, des analyses d'œuvres, des vidéos d'archives ou encore des visite en 3D.

Le sacre de Napoléon par Jacques-Louis David -

Sur Instagram et Facebook il y a une thématique par jour pendant 6 jours. A partir de ce lundi 30 mars jusqu’au 4 avril, les comptes Instagram et Facebook du château de Versailles proposent aux futurs bacheliers de réviser en s'amusant à travers des stories Instagram et des publications Facebook pédagogiques. Il y a des quizz, des anecdotes, des citations de personnages célèbres, des vidéos. Bien sûr, si vous n'y allez pas cette semaine, vous retrouverez quand même tous ces contenus.