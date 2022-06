Baccalauréat : la symbolique épreuve de philosophie ce mercredi pour près de 4.000 lycéens drômois

La philosophie reste l'épreuve symbolique du baccalauréat. Et même quand on n'est plus lycéen, on regarde les sujets, par curiosité. Cette année, les élèves de filière générale ont pu choisir entre "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?", "Revient-il à l’Etat de décider de ce qui est juste ?". Les filières technologiques avaient comme sujets : "La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne ?" "Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?"

Stress ou non, telle est la question

Au lycée Algoud Laffemas de Valence ce mercredi matin, 500 élèves ont planché sur ces différents sujets. Les plus stressés sont arrivés dès 7 heures devant les grilles de l'établissement. D'autres, jusqu'à la dernière minute, au moment de la sonnerie à 8 heures, début de l'épreuve. Dans ce lycée, il y a autant de candidats de la voie générale et de la voie technologique. Maë, lycéen en STMG n'est "pas trop stressé, dit-il surtout que ce n'est que coefficient 4 pour moi. C'est moins que le sport !" À quelques mètres de lui et à l'inverse, Mélissa et son amie sont peu rassurées avant l'épreuve : "je suis très stressée, on y va un peu au talent. C'est vide dans nos têtes, tout est mort !"

Début d'épreuve de philosophie dans une classe du lycée Algoud-Laffemas à Valence (Drôme) © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Dans une des salles du lycée Algoud Laffemas, Pascal Clément le directeur Académique est au tableau. Il est venu saluer les élèves : "bon courage pour ces quatre heures de travail qui vont clore votre parcours au lycée et vous permettre de poursuivre vos études dans le supérieur l'an prochain !" Le directeur Académique a également conseillé de rester au maximum dans la salle, durant toute l'épreuve pour maximiser les chances de réussite.

Deux, trois ou quatre heures plus tard, à la sortie de l'épreuve, les candidats ont des sentiments partagés devant un autre lycée de Valence, le lycée Emile Loubet. "J'aurai la moyenne" pense Sarah. Sa copine Elia estime elle d'ores et déjà avoir fait un hors sujet sur les pratiques artistiques. Un autre élève reconnaît : "c'est le manque de travail qui m'a empêché de réussir."

Le nouveau bac

L'épreuve est un peu particulière cette année, c'est la seule épreuve commune à tous les candidats. Avec la réforme du lycée, les Terminales ont déjà passé leurs épreuves de spécialité il y a quelques semaines. Ils ont également été évalués en contrôle continu durant toute l'année. Dernière phase : le Grand oral à partir de la semaine prochaine. Les résultats seront annoncés le 5 juillet.