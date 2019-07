Baccalauréat : les élèves girondins ont bien reçu leurs résultats

Bordeaux, France

Des cris de joie, des larmes, des coups de téléphone aux parents inquiets... C'est une scène de bac classique qui s'est déroulée ce vendredi matin au lycée Montaigne de Bordeaux.

Les lycéens se pressent devant les panneaux d'affichage pour obtenir leurs résultats. © Radio France - Alexandra Sirgant

L'accès aux notes n'était pourtant pas garanti pour les 34 699 candidats de l'Académie de Bordeaux. Depuis mardi, des enseignants "confisquent" les notes des bacheliers pour faire pression sur le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer et son projet de réforme des lycées. Jeudi, ils étaient encore 27 grévistes pour toute l'Académie, principalement des professeurs de philosophie et des girondins, à poursuivre leur mouvement. Les enseignants ont rendu leurs 250 copies restantes ce matin au rectorat.

Certaines notes provisoires

Si la majorité des élèves ont bien reçu leurs notes officielles, ils sont une cinquantaine au lycée Montaigne à Bordeaux à avoir eu des notes "provisoires". C'est la cas de Charlotte, 18 ans : « on a pas eu notre note de philo, mais notre moyenne de l'année à la place, du coup pour le moment on a des notes qui sont provisoires. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on nous a dit que notre moyenne au bac ne pouvait pas baisser » . Cependant, aucune date d'obtention des "vraies" notes n'a pour l'instant été communiquée aux élèves.