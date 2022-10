Baccalauréat : les enseignants du lycée Cassin à Bayonne dénoncent le calendrier des épreuves de spécialité

La réforme du baccalauréat actée en 2020 entrera réellement en vigueur cette année scolaire après deux années marquées par le COVID. Parmi les changements, le calendrier des épreuves, celles de spécialités se tiendront désormais au mois de mars. Les enseignants du lycée René Cassin à Bayonne ont écrit à leur ministre de tutelle Pap N'Diaye pour lui dire que ce calendrier est irréalisable. D'abord parce que le programme de terminale est chargé_. "On nous oblige à faire un marathon à l'allure d'un sprint"_ commente Jean Michel Jeault, professeur de philosophie et délégué UNSA.

Dans l'ancienne mouture, toutes les épreuves avaient lieu en juin, dorénavant ne reste plus que le grand oral, et la philosophie en toute fin d'année. Le ministère détaillait ces changements en expliquant qu'en avançant la date des épreuves, les notes de spécialité pourront apparaitre dans la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcours Sup. "Si c'est si important pour Parcours Sup, qu'on avance alors la philo aussi", ironise Jean Michel Jeault. "Je plaisante, mais ça ne me fait vraiment pas rire du tout".

La terminale : année de sélection ou de formation ?

En avançant le calendrier, le ministre a aussi réduit le programme pour que les professeurs aient suffisamment de temps. "Sauf qu'il nous a détaillé ce programme allégé après un mois de cours", déplore l'enseignant. "J'ai commencé par le premier thème de l'année, et j'ai découvert au bout d'un mois qu'il ne serait pas au programme finalement, j'ai travaillé un mois pour rien". Pour François Venin élu au SNES et professeur en sciences économiques et sociales, ça pose la question de la véritable vocation de l'année de terminale. "Est-ce que c'est simplement une année de sélection, ou une vraie année de formation ?". Selon lui, une fois les épreuves passées, la plupart des élèves ne viendront plus en cours.

Outre la lettre des enseignants, certains élèves auraient l'intention de se mobiliser pour dénoncer ce changement de calendrier.