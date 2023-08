Baccalauréat : les épreuves de spécialités se tiendront désormais en juin au lieu de mars dès 2024

Les épreuves de spécialités du baccalauréat se tiendront désormais en juin et non plus en mars, a appris franceinfo ce dimanche auprès de l'Élysée. La mesure s'appliquera dès 2024. L'objectif est de corriger certains effets jugés néfastes du bac Blanquer.

Les épreuves de spécialités du bac se tiendront en juin au lieu de mars dès 2024 © AFP - Nicolas Guyonnet / Hans Lucas Le gouvernement fait marche arrière à une semaine de la rentrée. Très décrié par les syndicats et les parents d'élèves, le calendrier du baccalauréat nouvelle formule de la réforme Blanquer va finalement être revu. Les épreuves de spécialités ne seront plus organisées en mars mais en juin, a appris franceinfo auprès de l'Élysée, confirmant une information du journal Le Parisien . La mesure entrera en vigueur dès 2024. Dans un entretien au journal Le Point cette semaine, Emmanuel Macron avait déjà estimé que ces épreuves du bac, qui ont démarré pour la première fois en 2023 dès le mois de mars, ne pouvaient pas se tenir "si tôt dans l'année" . Le bac Blanquer est notamment mis en cause pour ses effets jugés néfastes comme la démotivation ou l'absentéisme au troisième trimestre des lycéens, assurés de décrocher leur diplôme. Un nouveau bac mis en place en 2023 Le "nouveau baccalauréat" tel qu'imaginé par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer n'a été complètement mis en œuvre que dans cette édition 2023, pour la première fois depuis la réforme de 2019. Les élèves de terminale ont passé en mars deux épreuves de spécialité, les deux matières majeures choisies par chaque lycéen en terminale et qui comptent à elles seules pour un tiers des résultats du bac. La note du bac repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales, dont les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral passés en classe de terminale.