Baccalauréat : les épreuves écrites démarrent pour 2.500 Périgourdins

Les épreuves écrites du baccalauréat 2017 démarrent ce jeudi 15 juin pour les 1.780 lycéens périgourdins qui passent le bac général. Les épreuves écrites se termineront le jeudi 22 juin.

Il est temps de se jeter à l'eau. Après des semaines de révisions (pour certains) les lycéens de terminale démarrent ce jeudi les épreuves écrites du baccalauréat général et technique avec la philosophie. 2.486 Périgourdins sont concernés cette année.

Le candidat le plus âgé de l'académie a 72 ans

On en compte 381 en série littéraire, 547 en série économique et sociale. C'est en section scientifique que les élèves sont les plus nombreux. 852 lycéens sont inscrits dans cette filière cette année. A ceux-là il faut ajouter les 706 élèves inscrits en bac technologique. 1.011 lycéens passeront eux les épreuves du bac professionnel. Cette année, le candidat le plus âgé de l'académie de Bordeaux a 72 ans.

Résultats le 5 juillet

Les épreuves écrites se dérouleront jusqu'au jeudi 22 juin. Les premiers résultats seront communiqués le 5 juillet 2017. Les oraux de rattrapage auront lieu dans la foulée.