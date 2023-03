Baccalauréat : malgré la grève, les épreuves anticipées démarrent normalement en Drôme et en Ardèche

Le coup d'envoi des épreuves anticipées du baccalauréat 2023 a été donné ce lundi 20 mars. Malgré la double protestation, contre la réforme des retraites et contre la réforme Blanquer, tous les élèves de Drôme et d'Ardèche ont pu débuter en temps et en heure.