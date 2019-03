Baccalauréat : palmarès 2019 des lycées dans le Var

Var, France

Comme chaque année, à trois mois des premières épreuves du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès des lycées. Alors, quels sont les meilleurs lycées du Var en 2019 ? Le classement s'appuie sur deux indicateurs (cf. tableaux ci-dessous) : le premier est le taux de réussite à l’examen 2018 de l’ensemble des élèves de terminale des lycées généraux et technologiques ainsi que des lycées professionnels, toutes sections confondues. Le second critère permet de mesurer la qualité de l’accompagnement des élèves sur les trois ans du cursus lycéen. C'est le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme à l'issue de la terminale.

Trois lycées privés à 100% de réussite

Dans ce Top 10 des lycées généraux et technologique dans le Var, huit établissements sont privés et deux publics. Les trois premiers sont privés et arrivent ex-aequo sur la réussite au bac : 100% pour le lycée Sainte Jeanne d'Arc de Brignoles, le lycée Stanislas de Saint-Raphaël et le lycée Marie France de Toulon. Ce qui les distingue, c'est le taux d'accompagnement des élèves. Il est de 83% à Sainte Jeanne d'Arc. Suivent les lycées privés Saint Joseph d'Ollioules et Fénelon de Toulon à 99% de reussite et 73% et 68% d'accompagnement. Il faut attendre la 8e place du classement pour voir apparaître un établissement public : le lycée Rouvière de Toulon, qui n'a pas à rougir avec ses 96% de réussite et surtout avec l'un des meilleurs taux d'accès seconde-bac de ce classement départemental (80%).

Les 10 meilleurs lycées généraux et technologiques du Var © Radio France - Anne Jocteur Monrozier

Deux lycées professionnels publics en tête

Les lycées publics professionnels du Val d'Argens au Muy et Anne-Sophie Pic à Toulon occupent les deux premières places du podium avec respectivement 98% et 94% de réussite au bac, et 71% et 72% d'accompagnement des élèves. Troisième de ce Top 10, le lycée privé Maintenon de Hyères a le meilleur taux d'accès seconde-bac du classement avec 82% (et 93% de réussite au bac). Deux autres lycées publics lui disputent la palme de l'accompagnement : à Costebelle (Hyères) et Saint-Exupéry (Saint-Raphaël), 80% des élèves de seconde ont terminé leur cursus lycéen avec le bac. Six établissements publics font partie des meilleurs lycées professionnels du Var.