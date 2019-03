Baccalauréat : palmarès 2019 des lycées dans les Alpes-Maritimes

Le palmarès des lycées 2019 est publié ce mercredi 20 mars par le ministère de l’Éducation nationale. Le but est non seulement d’évaluer le taux de réussite au bac, mais aussi la qualité de l’accompagnement des élèves, de la seconde jusqu'au bac. Résultats dans les Alpes-Maritimes.

Alpes-Maritimes, France

Comme chaque année, à trois mois des premières épreuves du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès des lycées. Alors, quels sont les meilleurs lycées des Alpes-Maritimes en 2019 ? Le classement s'appuie sur deux indicateurs (cf. tableaux ci-dessous) : le premier est le taux de réussite à l’examen 2018 pour l’ensemble des élèves de terminale, toutes sections confondues, pour les lycées généraux et technologiques d'une part et pour les lycées professionnels d'autre part. Le deuxième critère permet de mesurer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus, de la seconde au bac, soit le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme à l'issue de la terminale.

Sept lycées privés azuréens à 100% de réussite

Le lycée privé Fénelon de Grasse est en tête du classement des lycées généraux et technologiques, avec 100% de réussite et 90% d'acompagnement. Comme chaque année, on retrouve dans le trio de tête les lycées Stanislas de Cannes et Mont Saint-Jean d'Antibes, avec 100% de réussite au bac et 85 et 84% de taux d'accès seconde-bac. Les sept premiers lycées sont tous des établissements privés où tous les élèves de terminale ont été diplômés. Il faut attendre les trois dernières places de ce Top 10 pour retrouver des lycées publics (lycées international de Sophia Antipolis, lycée Simone Veil de Valbonne et lycée hôtelier Paul Augier de Nice), qui obtiennent 99% et 97% de réussite. Pour deux d'entre eux, l'accompagnement des lycéens culmine à 90%.

Les 10 meilleurs lycées généraux et technologiques des Alpes-Maritimes © Radio France - Anne Jocteur Monrozier

Deux lycées pro à 100% de réussite

Deux établissements professionnels azuréens obtiennent 100% de réussite au bac : le lycée La Montagne de Valdeblore (public) et le lycée La Providence (privé) de Nice. Côté accompagnement des élèves, ils sont ex-aequo à 76%. Viennent ensuite l'Institut Saint Joseph Carnoles de Roquebrune Cap-Martin et le lycée Léonard de Vinci d'Antibes, à 95% de réussite, suivis par le lycée hôtelier Paul Augier (à 94%), qui obtient le meilleur score d'accompagnement des élèves, avec 80%. Les 10 meilleurs lycées professionnels sont un panachage équilibré de cinq lycées privés et cinq établissements publics.