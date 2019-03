Baccalauréat : palmarès 2019 des lycées dans les Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône, France

À trois mois des premières épreuves du bac le ministère de l’Éducation nationale publie comme chaque année ce mercredi le palmarès des lycées. Le classement s'appuie sur deux indicateurs (cf. tableaux ci-dessous) : premier critère, le taux de réussite à l’examen 2018 pour l’ensemble des élèves de terminale, toutes sections confondues, dans les lycées généraux et technologiques et les lycées professionnels. Second critère, le taux d'accès seconde-bac : il permet de mesurer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus, de la seconde au baccalauréat, soit le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme à l'issue de la terminale. Alors, quels sont les meilleurs lycées des Bouches-du-Rhône en 2019 ?

Dix lycées à 100% de réussite

Les 10 meilleurs lycées généraux et technologiques des Bouches-du-Rhône obtiennent tous 100% de réussite au bac. La différence se joue sur l'accompagnement des élèves pendant les trois ans de leur cursus lycéen : en tête de liste, le lycée privé de Provence culmine à 92% de de taux d'accès seconde-bac, suivi par le lycée Lacordaire à 91% et le cours Bastide à 90%. Trois établissements marseillais. Vient ensuite le seul lycée public de ce classement, puisque neuf structures sur 10 sont privées : au lycée militaire public d'Aix-en-Provence, tous les élèves de terminale ont eu leur bac en 2018 et leur taux d'accompagnement était de 89%.

Les 10 meilleurs lycées généraux et technologiques des Bouches-du-Rhône © Radio France - Anne Jocteur Monrozier

Deux lycées pro à 100% de réussite

Le lycée public Jean Monnet de Vitrolles est le meilleur lycée professionnel des Bouches-du-Rhône, avec 100% de réussite au bac et un taux d'accompagnement des élèves de 86%. Il est suivi par le lycée privé La Cadenelle de Marseille, un établissement privé dont 100% des élèves ont aussi obtenu leur diplôme, même si le taux d'accompagnement est ici plus faible, à 48%. Dans ce Top 10 des lycées pro, huit établissements sont privés et deux publics. Parmi ceux-là, le lycée régional Nelson Mandela de Marseille peut s'enorgueillir du meilleur taux d'accompagnement des élèves du département, tous lycées confondus : 93% des élèves qui y entrent en seconde en resortent trois ans plus tard le bac en poche.