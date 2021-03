Baccalauréat : palmarès 2020 des lycées dans les Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, le ministère de l’Éducation nationale publie le palmarès des lycées. Globalement, les taux de réussite de cette session 2020 sont très supérieurs aux années précédentes. Cela s'explique par la crise sanitaire et le bac qui s'est fait uniquement sur la base du contrôle continu.

Un palmarès réalisé à partir de nombreuses données chiffrées

Un premier classement prend en compte le taux de réussite au baccalauréat pour l’ensemble des élèves de terminale. Un autre indicateur permet de comparer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus au lycée. Il s'agit du taux d’accès 2nde-Bac qui permet de mesurer le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent le bac (cf. tableaux ci-dessous). Le taux de mention est également pris en compte.

5 lycées publics et 35 lycées privés à 100 % de réussite

Au total, en 2020, 40 lycées généraux et technologiques obtiennent 100% de réussite. A titre de comparaison il n'y en avait que 10 en 2019.

Classement 2020 des lycées généraux et technologiques dans les Bouches-du-Rhône © Radio France - Isabelle Lassalle

12 lycées Pro obtiennent 100% de réussite

Dans la catégorie des lycées professionnels, en tête de classement, deux lycées privés marseillais : le lycée Charles Peguy dans le 6e et le lycée St Henri dans le 16e. Ils obtiennent également de très bons résultats sur le taux d'accompagnement des lycéens. Les trois premiers établissements publics des Bouches-du-Rhône sont le lycée Jean Turcat à Martigues, Camille Jullian à Marseille 11 et le lycée de la Méditerrannée à La Ciotat.

Classement des lycées professionnels des BDR © Radio France - Isabelle Lassalle

Des résultats à relativiser

PourPhilippe Vincent, secrétaire general du SNPDEN (Syndicat National des Personnels de Direction de l'Education Nationale) et proviseur du lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence, 2020 est une année très particulière en raison de la crise sanitaire et selon lui ces données doivent être relativisées "on a utilisé exclusivement le contrôle continu et cela a favorisé toute une frange d'élèves qui étaient autour de la "limite" et qui auraient été mis en danger par l'examen. Cela a donc bénéficié aux élèves mais aussi aux établissements".