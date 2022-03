Baccalauréat : palmarès 2021 des lycées dans le Gard et en Lozère

DuuLe ministère de l’Éducation nationale publie comme chaque année le palmarès des lycées, à un peu plus de trois mois des résultats du baccalauréat. Quels sont les meilleurs lycées dans le Gard et en Lozère ? Le premier indicateur évalue le taux de réussite à l’examen pour l’ensemble des élèves de terminale. Un deuxième critère permet de mesurer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus, c’est le taux d’accès 2nde-Bac, le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme (cf. tableaux ci-dessous).

Dans le Gard

Un seul lycée général à 100% de réussite

Un seul établissement général et technologique atteint les 100% de réussite au bac dans le Gard et c'est un lycée privé, Saint-Stanislas, à Nîmes, mais son taux d'accompagnement des élèves de la seconde au bac se révèle plus faible (77%) que les deux lycées qui le suivent au classement, Saint-Vincent de Paul à Nîmes et Albert-Einstein à Bagnols-sur-Cèze, qui cumulent 99% de réussite à l'examen mais respectivement 93 et 92% de taux d'accès au bac. Dans le Top 10 des meilleurs lycées, cinq établissements sont publics et cinq privés.

Lycées généraux et technologiques © Radio France

Deux lycées pro d'exception

Le lycée Emmanuel d'Alzon à Nîmes est le meilleur lycée professionnel de l'Hérault, avec 100% de réussite au bac et un taux d'accompagnement des élèves de 76%. Il est suivi de près par le lycée d'Alzon Saint-Félix de Beaucaire, dont 100% des élèves ont aussi obtenu leur diplôme, même si le taux d'accompagnement est ici légèrement plus faible, à 68%. Dans ce Top 10 des lycées pro, seuls trois établissements sont publics. Parmi eux, le lycée Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Milhaud emmène 88% de ses élèves de seconde au bac. C'est le meilleur taux d'accès du département.

Lycées professionnels © Radio France

En Lozère

Trois lycées d'excellence

En Lozère, trois des sept lycées généraux et technologiques affichent 100% de réussite au bac. Tous trois sont des établissements privés. Le meilleur d'entre eux est le lycée Saint-Joseph à Mende, dont tous les élèves sortent avec le bac en poche et dont le taux d'accompagnement frôle avec les 100%, à 98%. Son poursuivant, le lycée Saint-Pierre Saint-Paul de Mende, le talonne avec 95% de taux d'accès au bac. Les trois lycées publics affichent 99% de réussite, avec pour le lycée Émile Peytavin de Mende, un taux d'accès seconde-bac à 94%.

Lycées généraux et technologiques © Radio France

Un seul lycée pro à 100%

Parmi les six lycées professionnels de Lozère, seul Notre-Dame à Mende, affiche 100% de réussite au bac avec un taux d'accompagnement de 84%. Il est suivi par trois autres établissements privés de Saint-Chély-d'Apcher, Langogne et Marvejols dans lesquels 95 et 96% des élèves empochent leur diplôme, mais où l'accompagnement depuis la seconde est très inférieur à d'autres établissements de l'académie de Montpellier. En queue de peloton se trouvent les deux lycées pros publics du département.