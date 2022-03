Baccalauréat : palmarès 2021 des lycées dans les Alpes-Maritimes

Le palmarès des lycées est publié ce mercredi 23 mars par le ministère de l’Éducation nationale. Il s'agit non seulement d’évaluer le taux de réussite au baccalauréat, mais aussi le cursus des élèves de la seconde jusqu'au diplôme. Résultats dans les Alpes-Maritimes.

Le ministère de l’Éducation nationale publie, comme chaque année, le palmarès des lycées 2021. Quels sont les meilleurs lycées des Alpes-Maritimes ? Le premier classement s'établit sur le taux de réussite au baccalauréat pour l’ensemble des élèves de terminale.

Un deuxième indicateur permet de comparer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus au lycée, c’est le taux d’accès 2nde-Bac, le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent le bac (cf. tableaux ci-dessous).

Trois lycées publics et 11 privés à 100% de réussite

Au total, 14 lycées généraux et technologiques obtiennent 100% de réussite. Les trois premiers établissements publics sont le lycée international de Valbonne, qui obtient également 95% pour l'accompagnement de la seconde au bac, le lycée hôtelier-tourisme Paul Augier à Nice (94% pour l'accompagnement) et le lycée de la Montagne à Valdeblore (86% pour l'accompagnement).

Les trois premiers lycées privés sont également les meilleurs établissements en terme d'accompagnement avec un taux d'accès au bac des élèves de seconde de 94% à 92%. Pour mémoire, lors du bac 2020, trois lycées publics et 11 privés obtenaient déjà 100% de réussite.

Classement 2021 des lycées généraux et technologiques dans les Alpes-Maritimes. © Radio France - Isabelle Lassalle

Le premier lycée professionnel public obtient 96% de réussite

Dans la catégorie des lycées professionnels, en tête de classement, deux lycées privés à 100% et 99% de réussite, La Providence à Nice et Les fauvettes à Cannes. Ils obtiennent respectivement 83% et 75% sur le taux d'accompagnement des lycéens.

Le premier établissement public des Alpes-Maritimes est le lycée hôtelier-tourisme Paul Augier à Nice avec 96% de réussite au bac.

Classement 2021 des lycées professionnels dans les Alpes-Maritimes. © Radio France - Isabelle Lassalle