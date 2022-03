Baccalauréat : découvrez le palmarès 2021 des lycées dans les Pyrénées-Orientales

Le ministère de l’Éducation nationale publie ce mercredi 23 mars le palmarès des lycées 2021. Le but est non seulement d’évaluer le taux de réussite au bac, mais aussi la qualité de l’accompagnement des élèves, de la seconde jusqu'au bac. Résultats dans les Pyrénées-Orientales.

Ce mercredi 23 mars, le ministère de l’Éducation nationale publie le palmarès des lycées. Alors, quels sont les meilleurs lycées dans les Pyrénées-Orientales en 2021 ? Le classement s'appuie sur deux indicateurs (cf. tableaux ci-dessous) : le premier est le taux de réussite à l’examen du baccalauréat pour l’ensemble des élèves de terminale, toutes sections confondues, pour les lycées généraux et technologiques d'une part, et pour les lycées professionnels d'autre part.

Le deuxième critère permet de mesurer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus, de la seconde au bac, soit le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme à l'issue de la terminale en restant dans l'établissement.

Quatre lycées généraux obtiennent 100% de réussite

Dans la catégorie des lycées généraux et technologiques, quatre établissement obtiennent 100% de réussite à l’examen du baccalauréat. Il s'agit de quatre lycées privés : Sainte-Louise-de-Marcillac, Saint-Louis-de-Gonzague, Notre-Dame de Bon secours à Perpignan et le lycée Saint-Pierre-de-la-Mer à Saint-Cyprien. Deux lycées publics affichent un taux de réussite de 99%. Il s'agit du lycée Comte de Foix à Andorre-la-Vieille et du lycée Charles Renouvier à Prades.

Si l'on retient le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme à l'issue de la terminale en restant dans l'établissement, le lycée public Comte de Foix à Andorre-la-Vieille arrive en tête avec 97%. Le lycée public Déodat de Séverac à Céret arrive en seconde position avec 91%.

Un lycée professionnel obtient 100% de réussite

Dans la catégorie des lycées professionnels publics, un établissement des Pyrénées-Orientales obtient 100% de réussite au baccalauréat : le lycée climatique Pierre de Coubertin à Font-Romeu.

Concernant le pourcentage des élèves de seconde obtiennant leur diplôme à l'issue de la terminale en restant dans l'établissement, deux établissements publics arrivent en têteex aequo avec un taux de 84%. Il s'agit du lycée climatique Pierre de Coubertin à Font-Romeu et du lycée public Comte de Foix à Andorre-la-Vieille.

Les indicateurs de résultats des lycées pourront être consultés à partir de 9h, le mercredi 23 mars, sur le site du ministère.

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Éducation nationale utilise ces indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves en lien avec les établissements qui les accueillent".