Baccalauréat : palmarès 2021 des lycées en Vaucluse

Le palmarès des lycées 2021 est publié ce mercredi 23 mars par le ministère de l’Éducation nationale. Le but est non seulement d’évaluer le taux de réussite au bac, mais aussi la qualité de l’accompagnement des élèves, de la seconde jusqu'au bac. Résultats en Vaucluse.

Comme chaque année, à trois mois des premières épreuves du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès des lycées. Alors, quels sont les meilleurs lycées en Vaucluse en 2021 ? Le classement s'appuie sur deux indicateurs (cf. tableaux ci-dessous) : le premier est le taux de réussite à l’examen 2020 pour l’ensemble des élèves de terminale, toutes sections confondues, pour les lycées généraux et technologiques d'une part et pour les lycées professionnels d'autre part.

Le deuxième critère permet de mesurer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus, de la seconde au bac, soit le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme à l'issue de la terminale.

Deux établissements publics obtiennent 99% de réussite

Dans la catégorie des lycées publics généraux et technologiques, deux lycées arrivent en tête avec 99% de réussite, l'établissement Jean-Henri Fabre à Carpentras avec 92% pour l'accompagnement les lycéens et le lycée Frédéric Mistral à Avignon avec 82% pour le taux d'accompagnement.

Trois lycées privés ont obtenu 100% de réussite, Louis Pasteur à Avignon avec 95% pour l'accompagnement , Saint gabriel à Valréas avec 90% pour le suivi des lycéens et le lycée Marie Pila à Carpentras avec 82% pour l'accompagnement.

Classement 2021 des lycées généraux et technologiques en Vaucluse. © Radio France - Isabelle Lassalle

Deux lycées professionnels publics obtiennent entre 96%

En tête de classement du palmarès des lycées professionnels publics en Vaucluse, à nouveau le lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras avec 96% de réussite et 76% pour l'accompagnement les lycéens, et le lycée Aristide Briand à Orange avec 96% de réussite et 71% pour le suivi des lycéens.

Le lycée privé Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Avignon obtient 100% de réussite au bac, avec un taux de 81% pour l'accompagnement des lycéens sur l'ensemble de leur parcours.

Classement 2021 des lycées professionnels en Vaucluse. © Radio France - Isabelle Lassalle