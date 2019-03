Baccalauréat : palmarès des lycées 2019 dans l’Hérault

Hérault, France

Le ministère de l’Éducation nationale publie le palmarès des lycées, comme chaque année, à trois mois des prochaines épreuves du baccalauréat. Quels sont les meilleurs lycées dans l'Hérault ? Le premier indicateur évalue le taux de réussite à l’examen pour l’ensemble des élèves de terminale. Un deuxième critère permet de mesurer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus, c’est le taux d’accès 2nde-Bac, le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme (cf. tableaux ci-dessous).

Le trio de tête des lycées publics entre 95% et 98% de réussite

Le lycée public Georges Pompidou à Castelnau-le-Lez atteint 98%, à la deuxième place, le lycée Jean Jaurès de obtient 96% et en troisième position, le gastronomie-hôtellerie Georges Frêche à Montpellier avec 95%. Mais en tête de palmarès dans l'Hérault, quatre établissements privés qui atteignent entre 99% et 100%. Le maximum est obtenu par le lycée Notre-Dame-de-la-Merci à Montpellier et Saint-Guilhem à Clermont-l'Hérault.

Sur l'ensemble des trois années lycéennes, c'est également le privé Notre-Dame-de-la-Merci à Montpellier qui arrive en tête. Le meilleur établissement public est le Georges Pompidou à Castelnau-le-Lez avec un taux d'accès 2nde-Bac de 85%. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale.

Classement des lycées généraux et technologiques dans l'Hérault (2019). © Radio France - Isabelle Lassalle

Les deux premiers lycées professionnels à 98%

Comme l'année dernière dans la filière professionnelle, le premier lycée public est Jean Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière avec un taux de 98% de réussite. Avec le même taux de réussite, le premier établissement privé est le lycée Saint-Joseph Pierre Rouge à Montferrier-sur-Lez avec également un taux de 98%. Sur le critère de l'accompagnement des élèves dans leur parcours lycéen, le meilleur résultat dans le privé est ce même établissement Saint-Joseph Pierre Rouge à Montferrier-sur-Lez avec 91% et dans le public, Jean Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière et Auguste Loubatières à Agde avec 81%. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale.

Classement des lycées professionnels dans l'Hérault (2019). © Radio France - Isabelle Lassalle