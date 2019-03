Baccalauréat : palmarès des lycées 2019 dans les Pyrénées-Orientales

Pyrénées-Orientales, France

Comme chaque année, à trois mois des premières épreuves du baccalauréat, le palmarès des lycées 2019 est publié par le ministère de l'Éducation nationale ce mercredi. Taux d'obtention du diplôme, qualité d'accompagnement des élèves pendant le cycle secondaire... quels sont les meilleurs lycées dans les Pyrénées-Orientales ? Le premier indicateur permet de mesurer le taux de réussite à l'examen. Un second indicateur, le taux d'accès 2nde-Bac, mesure le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur Bac trois ans plus tard. Résultats détaillés dans le public et le privé.

Le premier lycée public général et technologique à 95% de réussite

Dans le trio de tête des établissements publics, Pierre de Coubertin à Font-Romeu-Odeillo-Via avec 95% de réussite, Rosa Luxembourg à Canet-en-Roussillon à 92% et François Arago à Perpignan à 91%, ex-aequo avec Charles Renouvier à Prades. Comme l'année dernière, les trois premières places du classements sont occupées par les lycées privés de Perpignan, Saint-Louis-de-Gonzague et Sainte-Louise-de-Marillac à 100% et Notre-Dame-de-Bon-secours à 96%.

L'établissement privé Saint-Louis-de-Gonzague est également le meilleur pour l'accompagnement des élèves sur l'ensemble de leur parcours lycéen avec un taux de 83% des élèves de seconde qui obtiennent leur bac trois ans plus tard. Juste derrière, le premier lycée public est Rosa Luxembourg à Canet-en-Roussillon avec 82%. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale.

Classement des lycées généraux et technologiques dans les Pyrénées-Orientales (2019). © Radio France - Isabelle Lassalle

Les deux premiers lycées publics professionnels atteignent 87% et 85%

En tête du classement des établissements publics, et avec une belle progression par rapport à l'année précédente, le lycée professionnel Déodat de Séverac à Céret avec 87% et le lycée Pierre de Coubertin (prof.) à Font-Romeu-Odeillo-Via à 85%. En haut du palmarès, comme l'année dernière, le lycée privé Sainte-Louise de Marillac à Perpignan avec 96%. C'est également le meilleur établissement pour l'accompagnement des élèves de la seconde à l'obtention du bac. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale.

Classement des lycées professionnels dans les Pyrénées-Orientales (2019). © Radio France - Isabelle Lassalle