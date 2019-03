Baccalauréat : palmarès des lycées 2019 en Vaucluse

Vaucluse, France

Comme chaque année, à trois mois du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès des lycées. Quels sont les meilleurs lycées en Vaucluse ? Deux principaux indices émergent de ce classement. Le premier indicateur compte le taux de réussite à l’examen pour tous les élèves de terminale. Le deuxième taux permet d'évaluer la qualité de l’accompagnement des lycéens sur l'ensemble de leur cursus, c’est le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme (le taux d'accès 2nde-Bac, cf. tableaux ci-dessous).

Les deux lycées de Carpentras en tête des établissements publics

Trois lycées généraux et technologiques publics arrivent dans un mouchoir de poche en Vaucluse avec des taux de réussite entre 93% et 94%. Jean-Henri Fabre à Carpentras arrive en tête avec 94% de réussite, ex-aequo avec Victor Hugo toujours à Carpentras, suivi par Alphonse Benoît à l'Isle-sur-la-Sorgue avec 93%. Cinq établissements privés se glissent en tête de classement, Saint-Louis à Orange avec 99%, Louis Pasteur à Avignon avec 98%, Marie Pila à Carpentras avec 97%, Jean-Baptiste de La Salle à Avignon avec 96% et Saint-Joseph, toujours à Avignon avec 95% de réussite à l'examen.

Pour la qualité de l'accompagnement global des élèves, l'établissement public Val-de-Durance à Pertuis se place en tête, ex-aequo avec le lycée Saint-Louis à Orange, avec 82% des élèves de seconde qui décrochent leur bac. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale.

Classement des lycées généraux et technologiques en Vaucluse (2019). © Radio France - Isabelle Lassalle

Les deux meilleurs lycées professionnels publics obtiennent 91% et 92%

En tête de classement des meilleurs lycées professionnels publics de Vaucluse, René Char à Avignon atteint un taux de réussite de 92% et Jean-Henri Fabre à Carpentras obtient 91%.Le meilleur lycée privé, Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Avignon, est à 93%. C'est aussi l'établissement qui accompagne le mieux ses élèves tout au long de leur cursus lycéen. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale.

Classement des lycées professionnels dans le Vaucluse (2019). © Radio France - Isabelle Lassalle

